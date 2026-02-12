Τραμπ: Συγκαλεί Σύνοδο Κορυφής για τα κράτη της Λατινικής Αμερικής

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να υποδεχθεί αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής για σύνοδο η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο Μαϊάμι το Σάββατο 7η Μαρτίου.

Η πηγή αυτή δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη σύνοδο, στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ιδίως οι πρόεδροι της Αργεντινής, της Παραγουάης, της Βολιβίας, του Σαλβαδόρ, του Ισημερινού και της Ονδούρας.

Το διπλωματικό ραντεβού οργανώνεται δυο μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα την 3η Ιανουαρίου με αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, αν μη τι άλλο επίδειξη δύναμης της Ουάσιγκτον.

Η σύνοδος αναμένεται να έχει στο επίκεντρο τη μείωση της επιρροής της Κίνας στην ήπειρο, κατά δημοσιεύματα του Τύπου της Αργεντινής.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και αυτός του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε θεωρείται πως είναι οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα προσκληθούν και άλλοι ηγέτες ή όχι.

Οι ηγέτες της Βραζιλίας, της Κολομβίας και του Μεξικού, που τοποθετούνται στην αριστερά, έχουν πιο περίπλοκες σχέσεις με τον αμερικανό πρόεδρο.