Διεθνής Τύπος

Κάτι ασυνήθιστο παρατηρήθηκε ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κιρ Στάρμερ, όταν συναντήθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, λίγο πριν από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, το Σάββατο, αναφέρουν Daily Mail, New York Post και The Sun.

Όπως σημειώνουν ένας ειδικός στην ανάγνωση των χειλιών ανέλυσε τι είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, όταν το τελευταίος τον πλησίασε την ώρα που συναντιόταν με τον Ζελένσκι.

Σε πλάνα που κατεγράφησαν, ο Μακρόν φαίνεται να πλησιάζει τον Ζελένσκι και τον Τραμπ, ακόμη και να παίρνει μια ξεχωριστή καρέκλα. Όμως, ο Τραμπ τον σταματά και του απευθύνει τον λόγο.

Σύμφωνα με τη γλωσσολόγο των χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ, ο Τραμπ φέρεται να λέει στον Μακρόν: «Δεν είσαι σωστός εδώ, χρειάζομαι να μου κάνεις τη χάρη, δεν πρέπει να είσαι εδώ».

Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, του απαντά: «Θα ήθελα να το κάνεις αυτό, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντά «είναι μια ενδιαφέρουσα στρατηγική, έχεις διαβεβαίωση».

