Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να δήλωσε στους συμβούλους του ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά, αφήνοντας την πολύπλοκη διαδικασία επαναλειτουργίας τους για μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται αξιωματούχους της διοίκησης.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του εκτίμησαν ότι μια αποστολή για την επαναλειτουργία του ζωτικού αυτού σημείου θα εκτεινόταν πέρα από το χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως έξι εβδομάδων που είχε θέσει.

Ο Τραμπ αποφάσισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επιτύχουν τους βασικούς στόχους τους: να περιορίσουν τη ναυτική δύναμη του Ιράν και τα αποθέματα πυραύλων του, να μειώσουν τις τρέχουσες εχθροπραξίες και παράλληλα να ασκήσουν διπλωματική πίεση στο Τεχεράνη ώστε να επαναληφθεί η ελεύθερη ροή του εμπορίου.

Σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματικής οδού, οι ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσουν από συμμάχους στην Ευρώπη και στον Κόλπο να αναλάβουν πρωτοβουλία για το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.