Τραμπ: Οι φυλακισμένοι για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, είναι όμηροι

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε την Πέμπτη στους φυλακισμένους για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 ως «όμηρους», κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης.

«Τους αποκαλώ ομήρους J-6, (To J-6 αναφέρεται στην ημέρα και τον μήνα που είχαν λάβει χώρα τα γεγονότα στο Καπιτώλιο January 6), όχι φυλακισμένους. Είναι κρίμα αυτό που συνέβη», είπε ο Τραμπ στη συγκέντρωση στο Χιούστον.

Στην αρχή της εκδήλωσης, ο Τραμπ στάθηκε χαιρετίζοντας καθώς παίχτηκε ένα τραγούδι από άνδρες που φυλακίστηκαν για συμμετοχή στην επίθεση. Ο ίδιος ο Τραμπ συνεργάστηκε στη δημιουργία του τραγουδιού από τη «Χορωδία των φυλακών».

Υπενθυμίζεται ότι η εξέγερση ήταν μια προσπάθεια να ανατραπεί η εκλογική ήττα του Τραμπ από τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, για την οποία ο πρωτοπόρος για την υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών το 2024 συνεχίζει να ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας.

Το τραγούδι, "Justice for All", κυκλοφόρησε σε πολλές πλατφόρμες τον Μάρτιο. Παρουσιάζει τον Τραμπ να απαγγέλλει την υπόσχεση πίστης και τους φυλακισμένους να τραγουδούν το "The Star-Spangled Banner", τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ έχει προωθήσει το τραγούδι στο παρελθόν, αλλά η χρήση της λέξης «όμηρος» σηματοδοτεί την τελευταία του προσπάθεια να παρουσιάσει τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην επίθεση ως θύματα. Ο ίδιος ο Τραμπ προσπάθησε να χαρακτηρίσει τις τέσσερις ποινικές υποθέσεις εναντίον του ως κομματικές διώξεις, καθιστώντας το μήνυμα κεντρικό στοιχείο της προεδρικής εκστρατείας του το 2024.

Περισσότερα από 1.000 άτομα έχουν κατηγορηθεί για την επίθεση στο Καπιτώλιο. Τέσσερις συμμετέχοντες πέθαναν κατά τη διάρκεια των γεγονότων και πέντε αστυνομικοί πέθαναν αργότερα, ορισμένοι εκ των οποίων αυτπκτόνησαν.