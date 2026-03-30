Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει μια στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την εξαγωγή 1.000 λιβρών ουρανίου από το Ιράν, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η επιχείρηση «πιθανότατα θα θέσει τις αμερικανικές δυνάμεις εντός της χώρας για μέρες ή και περισσότερο», σύμφωνα με την Journal, η οποία επικαλείται ανώνυμους αξιωματούχους ασφαλείας.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση, αλλά «παραμένει γενικά ανοιχτός στην ιδέα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, επειδή μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του κεντρικού του στόχου να αποτρέψει το Ιράν από το να κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Σύμφωνα με την WSJ, ο Τραμπ και ορισμένοι από τους συμμάχους του έχουν συμφωνήσει κατ' ιδίαν ότι θα μπορούσε να κατασχεθεί το ουράνιο σε μια στοχευμένη επιχείρηση και ότι μια τέτοια επιχείρηση δεν θα παρέτεινε σημαντικά το χρονοδιάγραμμα του πολέμου.

Ωστόσο, πολλοί πρώην στρατιωτικοί αξιωματικοί και ειδικοί των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επιχείρηση εξαγωγής ουρανίου θα πρέπει να είναι εξαιρετικά περίπλοκη και θα ενέχει σημαντικό κίνδυνο.

Σε συνέντευξή του στο CBS νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας επιχείρησης.

Παράλληλα, οι New York Times αναφέρουν ότι τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή «θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια αποστολή που στοχεύει στο ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν στην πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν», αλλά ότι θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την κατάληψη του νησιού Kharg ή την προστασία του Στενού του Ορμούζ.

Η εφημερίδα έγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Τραμπ «εξετάζει σαφώς» μια επιχείρηση για την «κατάσχεση και καταστροφή πυρηνικού υλικού σχεδόν κατάλληλου για βόμβες που πιστεύεται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αποθηκευμένο βαθιά κάτω από ένα βουνό στο Ισφαχάν».

Αμφότερα τα ρεπορτάζ επισημαίνουν ότι η επιχείρηση θα είναι περίπλοκη και υψηλού κινδύνου.