Τραμπ: Το κατηγορητήριο εναντίον μου είναι μια παρωδία της δικαιοσύνης

Σε πολιτικά κίνητρα που αποσκοπούν να αποτρέψουν την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο απέδωσε το κατηγορητήριο εναντίον του, με τα 37 κακουργήματα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας το Σάββατο στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία της Τζόρτζια, ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ενορχήστρωσε τις ποινικές κατηγορίες για να υπονομεύσει την προεδρική εκστρατεία του κύριου πολιτικού αντιπάλου του, καθώς και να αποσπάσει την προσοχή από τις ομοσπονδιακές και το Κογκρέσο έρευνες για τον γιο του Μπάιντεν.

Κατηγόρησε δε τους εισαγγελείς ότι τον κατηγορούν χωρίς στοιχεία, για εκστρατεία με πολιτικά κίνητρα για να τον αποτρέψουν από τον Λευκό Οίκο.

«Το γελοίο και αβάσιμο κατηγορητήριο εναντίον μου από την κυβέρνησης Μπάιντεν θα καταγραφεί ως μια από τις πιο φρικτές καταχρήσεις εξουσίας στην ιστορία της χώρας μας», είπε ο Τραμπ στο πλήθος των τοπικών κομματικών στελεχών. «Αυτή η άγρια ​​δίωξη είναι μια παρωδία της δικαιοσύνης», επισήμανε.

Τα σχόλιά του ήρθαν μια μέρα αφότου οι εισαγγελείς αποσφράγισαν ένα κατηγορητήριο 37 σημείων εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι χειρίστηκε εσφαλμένα απόρρητα έγγραφα που περιλάμβαναν μερικά από τα πιο ευαίσθητα μυστικά ασφαλείας της χώρας μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο πρώην πρόεδρος κράτησε υλικά, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα των ΗΠΑ και εγχώριους στόχους για πιθανή επίθεση, που γνώριζε ότι δεν έπρεπε να είχε διατηρήσει.

