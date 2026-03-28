Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισ. και τους βοηθάμε, αυτοί ποτέ - Λάθος η απουσία τους στη Μ. Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε ότι η χώρα του θα μπορούσε να μη βοηθήσει άλλες χώρες μέλη του NATO αν το χρειαστούν, εμφανώς δυσαρεστημένος από τη στάση των χωρών -μελών της Συμμαχίας, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

«Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για το ΝΑΤΟ, εκατοντάδες δισεκατομμύρια για να τους προστατεύουμε και πάντα ήμασταν εκεί για αυτούς. Τώρα, με βάση τις ενέργειές τους, υποθέτω ότι ίσως δεν πρέπει να είμαστε, σωστά;», δήλωσε.

Αντίθετα, ο Τραμπ ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία για τη στήριξή της, επισημαίνοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρο το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Ήσασταν πολύ εξυπηρετικοί, σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ».

Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή τουλάχιστον 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, μαζί με πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal και τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, αυτή η δύναμη θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και στους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ο στόχος του προέδρου Τραμπ είναι να διαθέτει περισσότερες στρατιωτικές επιλογές, την ώρα που παρατείνει κατά 10 ημέρες το τελεσίγραφο προς το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος Τραμπ ενέτεινε τις επικρίσεις του κατά του ΝΑΤΟ, ιδίως μέσω Truth Social, χαρακτηρίζοντάς το «χάρτινη τίγρη» και κατακεραυνώνοντας τους «δειλούς» ηγέτες των κρατών μελών, ενώ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «θα θυμούνται» τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν - φράση που επανέλαβε και κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι σε κοινή ανακοίνωσή τους στις 19 Μαρτίου, η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ιαπωνία δήλωσαν έτοιμες να συνεισφέρουν σε «προσήκουσες προσπάθειες» για την ασφάλεια της διέλευσης των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, αποφεύγοντας ωστόσο οποιαδήποτε απευθείας εμπλοκή στον πόλεμο. Την ανακοίνωση προσυπέγραψαν άλλες 27 κυβερνήσεις.

