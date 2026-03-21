Τραμπ για θάνατο Μιούλερ: Χαίρομαι που πέθανε, δεν μπορεί πλέον να βλάψει αθώους ανθρώπους

Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης του θανάτου του πρώην διεθυντή του FBI Ρόμπερτ Μιούλερ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία ανέφερε: «Ο Ρόμπερτ Μιούλερ μόλις πέθανε. Ωραία, χαίρομαι που πέθανε. Δεν μπορεί πλέον να βλάψει αθώους ανθρώπους!».

Ο Μιούλερ υπηρέτησε ως διευθυντής του FBI από το 2001 έως το 2013, σε μια περίοδο που περιλάμβανε τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και τη ριζική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ.

Το 2017 διορίστηκε ειδικός εισαγγελέας από το υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά την αποπομπή του τότε διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνοντας την έρευνα για πιθανή ρωσική παρέμβαση στις εκλογές.

Η έρευνά του, που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, κατέληξε το 2019 στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία παρενέβη στην εκλογική διαδικασία με στόχο να ευνοήσει την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς όμως να αποδειχθεί ποινική συνωμοσία με το επιτελείο του.

Ο Ρόμπερτ Μιούλερ θεωρήθηκε για δεκαετίες μία από τις πιο σεβαστές μορφές στον χώρο της αμερικανικής δικαιοσύνης και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, με καριέρα που συνδύασε τη νομική αυστηρότητα με την πολιτική ουδετερότητα.