Τραμπ για διεμφυλικούς: Όσες επεμβάσεις και να κάνετε, δεν θα γίνετε ποτέ γυναίκες (vid)

Τη θεωρία του για τα δύο φύλα επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του, την Τετάρτη (26/03) στις ΗΠΑ για τον «Μήνα ιστορίας της Γυναίκας», τονίζοντας πως τα διεμφυλικά άτομα όσες επεμβάσεις και αν κάνουν δεν θα γίνουν ποτέ γυναίκες.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο κομμάτι του αθλητισμού και το γεγονός ότι επιτρέπεται σε διεμφυλικούς να συμμετέχουν σε αγώνες γυναικών, είπε το εξής:

«Τα φύλα είναι δύο. Διαφωνεί κανείς; Το 98% συμφωνεί. Αφήστε το 2% να λέει. Όσες επεμβάσεις και να κάνετε, όσες πλαστικές, δεν θα γίνετε ποτέ γυναίκα».

Και συνέχισε: «Είδα έναν Δημοκρατικό -μέλος του Κογκρέσου σήμερα- τσακωνόταν με κάποιον στην τηλεόραση και προσπαθούσε να υποστηρίξει το επιχείρημα ότι οι άνδρες πρέπει να παίζουν σε γυναικεία αθλήματα. Ακόμα ασχολείται με αυτό. Τσακωνόταν σαν τρελός και σκέφτηκα ότι “αυτός θα χάσει”... Υπό τη διοίκηση Τραμπ βάζουμε τέλος στον μαρξιστικό πόλεμο σε βάρος των γυναικών - και είχαμε τέτοιο πόλεμο σε βάρος τους - και προστατεύουμε τα δικαιώματα των γυναικών και στεκόμαστε δίπλα στις Αμερικανίδες μητέρες και κόρες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο ξανά στο κομμάτι του αθλητισμού και το γεγονός ότι επιτρέπεται σε διεμφυλικούς να συμμετέχουν σε αγώνες γυναικών, είπε το εξής: «Τα φύλα είναι δύο. Διαφωνεί κανείς; Το 98% συμφωνεί. Αφήστε το 2% να μάχεται γι' αυτό το επιχείρημα. Όσες επεμβάσεις και να κάνει κανείς, όσες πλαστικές, δεν θα γίνει ποτέ γυναίκα. Και γι' αυτό περήφανα υπέγραψα το εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει στους άνδρες να μετέχουν στα γυναικεία αθλήματα».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε πως εντός της ημέρας θα κάνει ανακοινώσεις για τους δασμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία, επισημαίνοντας πως «όσοι έρθετε και φτιάξετε εργοστάσια εδώ, θα γλιτώσετε τους δασμούς».

Finally, America once again has a president who will mark Women's History Month by honoring actual women.



"No matter how many surgeries you have, or chemicals you inject, if you are born with male DNA in every cell of your body, you can never become a woman."



