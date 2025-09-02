Τραμπ: Είμαι «πολύ απογοητευμένος» από τον Πούτιν, δεν ανησυχώ για τον άξονα Κίνας - Ρωσίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να λάβει μέτρα για τη μείωση των θανάτων στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον πρόεδρο Πούτιν, μπορώ να το πω αυτό, και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο The Scott Jennings Radio Show.

Όσον αφορά το ουκρανικό είπε ότι «θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν», χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ δεν ανησυχεί για τις σχέσεις Κίνας - Ρωσίας

Σε ερώτηση για τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός άξονα χωρών εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, στον οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν η Κίνα και η Ρωσία, απάντησε ότι «δεν ανησυχεί» για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δεν ανησυχώ καθόλου» απάντησε για την πιθανότητα η Κίνα και η Ρωσία να σχηματίσουν έναν άξονα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επίσης, αναφορικά με την παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν στη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου, ο Τραμπ σημείωσει ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι «χρειάζεται περισσότερο της ΗΠΑ» από ό,τι τη Ρωσία και ότι «δεν πρόκειται για πρόκληση».

Μεταφέρει την έδρα της Διαστημικής Διοίκησης από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η έδρα της Διαστημικής Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Space Command) θα μεταφερθεί από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα, επικαλούμενος τη «δυνατή στήριξη» που απολαμβάνει στη νότια πολιτεία, ενώ παράλληλα επέκρινε τις εκλογικές πρακτικές του Κολοράντο.

«Αγαπάμε την Αλαμπάμα. Την κέρδισα με περίπου 47 μονάδες διαφορά. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό επηρέασε την απόφασή μου», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους και βουλευτές στον Λευκό Οίκο.

Η κίνηση ανατρέπει προηγούμενη απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν, που είχε επιλέξει το Κολοράντο Σπρινγκς ως μόνιμη έδρα της νεότερης μάχιμης διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πενταγώνου, η μετεγκατάσταση της έδρας, η οποία τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2023, θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και θα χρειαστούν τρία έως τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Η Διαστημική Διοίκηση, που ιδρύθηκε το 2019 επί πρώτης θητείας Τραμπ, είναι αρμόδια για στρατιωτικές επιχειρήσεις πέραν της ατμόσφαιρας και για την προστασία των αμερικανικών δορυφόρων από πιθανές απειλές. Περίπου 1.700 άτομα εργάζονται σε αυτήν, σύμφωνα με στοιχεία του Κογκρέσου.

«Το πρόβλημα με το Κολοράντο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι ότι έχουν επιστολική ψήφο. Εφάρμοσαν καθολική επιστολική ψήφο, άρα οι εκλογές τους είναι αυτομάτως διεφθαρμένες», είπε ο Τραμπ.

Επιμένει στα σχέδια περί ανάπτυξης ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο

Στην ίδια συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος, επανέλαβε πως η ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο θα γίνει, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει πότε.

«Δεν θέλω να αναφέρω πότε, αλλά θα γίνει εκεί. Θα γίνει κι αλλού…», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς εάν η κυβέρνησή του θα αναπτύξει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Σικάγο αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνοφρουράς.

Σημειώνεται ότι, μετά το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απειλεί με ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως είναι το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Βαλτιμόρη.

Πηγή: AP Photo/Mark Schiefelbein

Ζητά εσπευσμένα του απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς

Την ίδια ώρα, αναφερόμενος στους δασμούς δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να εκδώσει εσπευσμένα απόφαση σχετικά με τους δασμούς, τους οποίους εφετείο έκρινε παράνομους την περασμένη εβδομάδα.

«Αν καταργούσαμε τους δασμούς, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια “τρίτου κόσμου” χώρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

«Γι’ αυτό ζητούμε μια ταχεία απόφαση», επεσήμανε.

Οι ΗΠΑ χρειάζονται «πολύ σοβαρή» μείωση επιτοκίων από τη Fed

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα πρέπει να προχωρήσει σε μια «πολύ σοβαρή» μείωση επιτοκίων.

«Χρειαζόμαστε μια πολύ σοβαρή μείωση», τόνισε ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Άλλωστε, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης έχει επανειλημμένα επικρίνει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για το γεγονός ότι δεν έχει μειώσει τα επιτόκια.

Διαψεύδει τις φήμες για την υγεία του

Ακόμη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, τονίζοντας πως πέρασε το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Εργασίας δίνοντας συνεντεύξεις και επισκεπτόμενος το γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια.

«Ήμουν πολύ δραστήριος το Σαββατοκύριακο», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Ερωτηθείς αν γνωρίζει τις αναφορές, τις χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι, στις 17 Ιουλίου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ παρουσίαζε πρήξιμο στα κάτω άκρα και μώλωπες στο δεξί του χέρι, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που τον έδειχναν με πρησμένους αστραγάλους και μακιγιάζ στο χέρι.

Ο προσωπικός του γιατρός, Σον Μπαρμπαμπέλα, ανέφερε σε επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα ότι οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν πως το πρόβλημα στα πόδια οφείλεται σε «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», μια καλοήθη και συνηθισμένη πάθηση, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 70 ετών.

Για το χέρι, σημείωσε ότι οι μώλωπες συνάδουν με ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών λόγω συχνού σφιξίματος χεριών και χρήσης ασπιρίνης, την οποία ο Τραμπ λαμβάνει στο πλαίσιο «προληπτικού καρδιαγγειακού σχήματος».