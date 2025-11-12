Τραμπ: Απόψε το δείπνο με τον Ντίμον και άλλους CEO της Wall Street στον Λ. Οίκο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να φιλοξενήσει ένα ιδιωτικό δείπνο στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη με αρκετούς κορυφαίους επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και τον CEO της JPMorgan, Τζέιμι Ντίμον, όπως δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Reuters.

Η συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχει και ο διευθύνων σύμβουλος του Nasdaq, υπογραμμίζει την προσπάθεια του Τραμπ να εμβαθύνει τις σχέσεις με τους ηγέτες των επιχειρήσεων, καθώς η κυβέρνησή του προωθεί νέες πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών των ΗΠΑ και την ανασυγκρότηση κρίσιμων εγχώριων εφοδιαστικών αλυσίδων που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια.

Η JPMorgan, η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, ανακοίνωσε ένα δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που στοχεύει σε κλάδους κεντρικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανθεκτικότητα των ΗΠΑ, όπως η εφοδιαστική αλυσίδα και η μεταποίηση, η άμυνα και η αεροδιαστημική, η ενεργειακή ανεξαρτησία και οι τεχνολογίες αιχμής.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η τράπεζα θα διαθέσει έως και 10 δισ.δολάρια μέσω άμεσων επενδύσεων σε μετοχές και επιχειρηματικά κεφάλαια, ειδικά σε αμερικανικές εταιρείες που είναι κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανθεκτικότητα.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με ηγέτες του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά δεν επιβεβαίωσε τη λίστα των καλεσμένων.

Ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει μια σειρά ιδιωτικών συναντήσεων με ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου τους τελευταίους μήνες, καθώς η κυβέρνησή του επιδιώκει να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει εντάσεις με τους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους.