Τραμπ από Κογκρέσο: Έτοιμη για διαπραγματεύσεις η Ουκρανία - Εργάζομαι ακούραστα για τον τερματισμό του πολέμου

Την πρώτη του ομιλία πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά ενώπιον του Κογκρέσου από τότε που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στο «τιμόνι» των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε την πιο μακρά ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ πρόεδρος στο αμερικανικό Κογκρέσο, διάρκειας 1 ώρας και 40 λεπτών, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Δημοκρατικός Μπιλ Κλίντον που μιλούσε στην ολομέλεια των δυο σωμάτων της εθνικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ επί σχεδόν μιάμιση ώρα για την Κατάσταση της Ένωσης το 2000.

Καταρχάς, αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ουκρανός ομόλογός του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο ενεπλάκη σε σφοδρή λογομαχία την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, είναι «έτοιμος» να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία και να υπογράψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον ουκρανικό ορυκτό πλούτο.

«Έλαβα μια σημαντική επιστολή από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Η επιστολή λέει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν για να φέρουμε πιο κοντά διαρκή ειρήνη», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης του μεγάλης ομιλίας ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου το βράδυ της Τρίτης (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας).

«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το αμερικανικό όνειρο»: Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε πρώτη του μεγάλη ομιλία στην ολομέλεια του Κογκρέσου, αφού εξαπέλυσε μέσα σε μερικές εβδομάδες άνευ προηγουμένου έφοδο σε αμερικανικούς θεσμούς και στην παγκόσμια τάξη.

«Οι ΗΠΑ κάνουν δυναμική επιστροφή που ο κόσμος δεν γνώρισε ποτέ και ίσως δεν ξαναγνωρίσει ποτέ», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος, εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ανακτήθηκε «το πνεύμα» η «υπερηφάνεια» και η «αυτοπεποίθηση» της Αμερικής.

«Καταφέραμε περισσότερα μέσα σε 43 ημέρες από ό,τι οι περισσότερες κυβερνήσεις σε τέσσερα ή οκτώ χρόνια κι ακόμα δεν είμαστε παρά μόνο στην αρχή», τόνισε ο 78χρονος αρχηγός του αμερικανικού κράτους επευφημούμενος ηχηρά από τους Ρεπουμπλικάνους στην αίθουσα.

Στο φόντο: Ο πρόεδρος της κάτω Βουλής Μάικ Τζόνσον και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ως εκ του αξιώματός του επικεφαλής της Γερουσίας.

Αρκετοί Δημοκρατικοί προτίμησαν να φορέσουν κίτρινα και μπλε χρώματα, του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής, ο Αλ Γκριν (Τέξας), αποβλήθηκε από τον «speaker» Τζόνσον επειδή στεκόταν όρθιος κατά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του προέδρου, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο. Ο μεγιστάνας συνέχισε κατόπιν απτόητος την ομιλία του.

After this warning by Speaker Mike Johnson, Representative Al Green (D) was just removed from the House Chamber by the Sergeant at Arms after refusing to sit down and continuing to call out during the president’s speech. pic.twitter.com/vUswilZIKs