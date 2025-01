Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (21/01), πως θα πρόκρινε την ιδέα να εξαγοραστεί το TikTok από τον Ίλον Μασκ, αν ο επικεφαλής του X, της SpaceX και της Tesla το «θέλει».

«Θα ήμουν, αν θέλει να την αγοράσει», είπε ο Τραμπ ερωτηθείς αν είναι ανοικτός στην ιδέα της εξαγοράς της πλατφόρμας από τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, μέγα υποστηρικτή και σύμβουλό του.

«Όποιο πρόσωπο ή οντότητα αγοράσει το TikTok πρέπει να «δώσει το μισό» (μετοχικό κεφάλαιο) στις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση «άδειας» ώστε να λειτουργεί στη χώρα, πρόσθεσε ο νέος πρόεδρος» και συμπλήρωσε πως «το TikTok είναι άχρηστο αν δεν πάρει την άδεια».

«Επομένως, αυτό που σκέφτομαι να πω σε κάποιον, είναι να το αγοράσει και να δώσει τα μισά (από τα κέρδη) στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δώσουμε την άδεια», σημείωσε και συνέχισε: «Με αυτόν τον τρόπο, θα είχε έναν μεγάλο συνεργάτη στις ΗΠΑ».

🚨President Trump on Tiktok: "You have an asset that has no value or has a trillion dollar value. It all depends on whether or not the US gives the permit. So what I'm saying is let the US give the permit, and the US should get half."

