Τραμπ: Αναμένεται να υπογράψει διάταγμα για να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα (12/05) θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να μειωθούν οι τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, από 30% ως 80%, κατ’ αυτόν.

«Θα αυξηθούν σε όλο τον κόσμο για να υπάρξει εξισορρόπηση και, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, θα υπάρξει δίκαιη αντιμετώπιση της Αμερικής!», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Επίσης, διευκρίνισε πως το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα για την εφαρμογή της νέας πολιτικής του θα υπογραφτεί σήμερα το πρωί στις 09:00 (16:00 ώρα Ελλάδας).

For many years the World has wondered why Prescription Drugs and Pharmaceuticals in the United States States of America were SO MUCH HIGHER IN PRICE THAN THEY WERE IN ANY OTHER NATION, SOMETIMES BEING FIVE TO TEN TIMES MORE EXPENSIVE THAN THE SAME DRUG, MANUFACTURED IN THE EXACT…