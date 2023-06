Τραγωδία στην Πύλο: Παγκόσμιο ενδιαφέρον από τα διεθνή ΜΜΕ

Το ναυάγιο με τους νεκρούς στην Πύλο έχει προσελκύσει την προσοχή των ξένων μέσων ενημέρωσης με ευρεία κάλυψη του γεγονότος.

Χαρακτηριστικό είναι πως το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο FOX μετέδωσε ρεπορτάζ για την τραγωδία, ενώ εκτεταμένο ρεπορτάζ φιλοξενεί η ιστοσελίδα των New York Times με τίτλο «Πλήθος νεκρών μετά τη βύθιση πλοίου μεταναστών κοντά στην Ελλάδα».

At least 59 people drowned after a large boat carrying migrants sank on Wednesday in the Aegean Sea, the Greek Coast Guard said. More than 100 people have been rescued, but officials warned that the death toll would probably increase.https://t.co/yRAIvS8rQK