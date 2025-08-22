Τραγωδία στην Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου (pics&vids)

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Νέα Υόρκη, και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Το ABC, επικαλούμενο αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς. Τουλάχιστον ένα παιδί βρίσκεται ανάμεσά τους.

Ο οδηγός είναι ζωντανός και «καλά στην υγεία του» κατά τις Αρχές.

Ο τροχονόμος Τζέιμς Ο’Κάλαχαν, εκπρόσωπος της Πολιτειακής Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές πιστεύουν πως ένα παιδί βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν ασιατικής καταγωγής, μεταξύ αυτών Κινέζοι, Ινδοί και Φιλιππινέζοι.

Όπως σημείωσε, ορισμένοι επιβάτες παρέμεναν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ενώ άλλοι εκτινάχθηκαν έξω από το λεωφορείο όταν αυτό ανετράπη. Ο οδηγός, που επέζησε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος ενώ κινείτο με πλήρη ταχύτητα και προκάλεσε την ανατροπή στην προσπάθειά του να επαναφέρει την πορεία. Δεν ενεπλάκησαν άλλα οχήματα.

Ο οδηγός συνεργάζεται με τους ανακριτές, ενώ η αστυνομία βρίσκεται σε επαφή με την εταιρεία του λεωφορείου, η οποία δεν έχει ακόμη κατονομαστεί. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιβάτες υπέστησαν τουλάχιστον κάποιους τραυματισμούς.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Μετά το δυστύχημα, οι αρχές έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και προς τις δύο κατευθύνσεις, προκαλώντας τεράστιες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, στην αρχή ενός από τα τελευταία Σαββατοκύριακα της θερινής περιόδου διακοπών.

Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άτομα.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.