Τουσκ για Ουκρανία: Αρκετά με τα λόγια, ήρθε η ώρα να δράσουμε

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε την Πέμπτη να ενισχυθεί η εναέρια αστυνόμευση, να ενισχυθεί η άμυνα της Βαλτικής και να ενισχυθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, επικαλούμενος τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια.

«Αρκετά με τα λόγια, ήρθε η ώρα να δράσουμε!» δήλωσε ο Τουσκ στο X, προτρέποντας την ταχεία θέσπιση νέων δημοσιονομικών κανόνων για τη χρηματοδότηση των βελτιωμένων ευρωπαϊκών αμυντικών προσπαθειών και καλώντας την ΕΕ να χρηματοδοτήσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία χρησιμοποιώντας δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Enough talking, it’s time to act! 1. Let’s finance our aid for Ukraine from the Russian frozen assets. 2. Let’s strengthen air policing, the Baltic sentry and the EU borders with Russia. 3. Let’s swiftly adopt new fiscal rules to finance the EU security and defence. Now!