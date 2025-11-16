Τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Κύπρου - Σε διαβήματα προέβη το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς

Νέα σοβαρή τουρκική πρόκληση με παραβίαση του εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σημειώθηκε το Σάββατο στο πλαίσιο της στρατιωτικής παρέλασης στα κατεχόμενα για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Ειδικότερα, γύρω στις 11:30 το πρωί, τέσσερα τουρκικά F-16, που έλαβαν μέρος στους «εορτασμούς» στα κατεχόμενα για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, εισήλθαν παρανόμως στον κυπριακό εναέριο χώρο.

Ακολούθως δυο εκ των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών προέβησαν προκλητικά σε διέλευση πάνω την νεκρή ζώνη πετώντας σε χαμηλό ύψος στην περιοχή βορείου Πόλου - Καϊμακλίου.

Την τουρκική πρόκληση κατέγραψαν τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς προέβη σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα σε σχέση με την παραβίαση του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά F-16 το Σάββατο.

Η νέα παραβίαση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων στα κατεχόμενα, με τις οποίες επαναλαμβάνεται το αφήγημα περί «δύο κρατών» και «κυριαρχικής ισότητας». Η ενέργεια αυτή εκλαμβάνεται ως σαφές μήνυμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπονόμευσης του διεθνούς δικαίου.

Η Λευκωσία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.