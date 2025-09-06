Deutsche Welle

Εδώ και έναν χρόνο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, βρίσκεται όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο της τουρκικής Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την DW, εκατοντάδες αξιωματούχοι και απλοί υπάλληλοι του κόμματος έχουν συλληφθεί. Από τον Μάρτιο βρίσκεται υπό κράτηση στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Σηλυβρίας και ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Ερκέμ Ιμάμογλου, από τα πλέον δημοφιλή στελέχη του CHP και ξεκάθαρο φαβορί για το «χρίσμα» της τουρκικής αντιπολίτευσης ενόψει προεδρικών εκλογών.

Ο 54χρονος Ιμάμογλου αντιμετωπίζει ποικίλες κατηγορίες, από πλαστογραφία μέχρι διαφθορά και προσβολή δημόσιου λειτουργού. Στις 11 Σεπτεμβρίου καλείται να λογοδοτήσει για «πλαστογραφία» πανεπιστημιακού τίτλου και άλλων εγγράφων. Λίγο πριν συλληφθεί, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης είχε ακυρώσει το πτυχίο του.

Εάν κριθεί ένοχος, ο πρώην δήμαρχος απειλείται με ποινή φυλάκισης έως οκτώ ετών και εννέα μηνών. Επιπλέον, αποκλείεται από κάθε πολιτική δραστηριότητα, κατά συνέπεια σε αυτή την περίπτωση δεν θα του επιτραπεί να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με το τουρκικό Σύνταγμα, ένα πτυχίο πανεπιστημίου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για το ύπατο αξίωμα.

Δίωξη με πολιτικά κίνητρα;

Ο Ιμάμογλου και το κόμμα του κάνουν λόγο για μία «δίωξη με πολιτικά κίνητρα». Η μέχρι στιγμής πορεία της «υπόθεσης Ιμάμογλου» επιβεβαιώνει αυτή την υποψία, άλλωστε η όλη συζήτηση περί πλαστογραφίας ξεκίνησε λίγο μετά την εκλογή του ιδίου στη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης το 2019 και αφού προηγουμένως είχαν αρχίσει οι αποκαλύψεις για κατάχρηση κονδυλίων του δημοτικού προϋπολογισμού από το κυβερνών κόμμα AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, καθώς επίσης και ισλαμιστικές οργανώσεις και αδελφότητες.

Κάποιοι κάνουν λόγο για εκδικητική τακτική της κυβέρνησης, καθώς ο ίδιος ο Ιμάμογλου εδώ και χρόνια αμφισβητούσε την εγκυρότητα του πανεπιστημιακού πτυχίου του Ταγίπ Ερντογάν.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, ο Ιμάμογλου βρίσκεται όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης. Για κάποιες υποθέσεις έχει ήδη καταδικαστεί.

Από τον Μάρτιο βρίσκεται στη φυλακή. Επισήμως κατηγορείται για διαφθορά και ανεπίτρεπτη ανάμειξη σε δημόσιο διαγωνισμό