Τουρκία: Μάχη με τις φωτιές σε επτά περιοχές - Τρία τα μέτωπα στη Σμύρνη

Σε τρία μέτωπα συνεχίστηκε την προηγούμενη νύχτα η μάχη με τις φλόγες στη Σμύρνη και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν και πάλι να επιχειρούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Footage: New video footage from #Izmir Turkey the fire still continues.

Στο μέτωπο του Κορδελιού η πυρκαγιά έκαιγε τον ορεινό όγκο στα βόρεια της συνοικίας για τέταρτη ημέρα χτες, Σάββατο. Η εκτίμηση προσώρας ήταν ότι η φωτιά θα ελεγχθεί και πιθανόν θα κατασβηστεί, ωστόσο το απόγευμα σημειώθηκε αναζωπύρωση σε μία χαράδρα και η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης συνεχίζεται και σήμερα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς αποδίδονται σε τρία άτομα που πήγαν για πικνίκ και άναψαν φωτιά.

Azerbaijan to send amphibious aircraft to fight fires in Turkey



Azerbaijan will send Be-200 amphibious aircraft to Turkey to fight forest fires. The decision was made on Saturday during a telephone conversation between Presidents Ilham Aliyev and Erdog...