Τουρκία: Συλλήψεις για τα επεισόδια μετά την απόφαση για την αντικατάσταση ενός Κούρδου δημάρχου (vid)

Οι τουρκικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση 89 ανθρώπους σε όλη τη χώρα επειδή συμμετείχαν σε διαδηλώσεις για τις οποίες δεν είχε δοθεί άδεια, έγραψε σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Οι διαμαρτυρίες στη νοτιοανατολική Τουρκία και στην επαρχία της Σμύρνης ακολούθησαν την απόφαση της εκλογικής αρχής να εμποδίσει τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) να αναλάβει τα καθήκοντά του στη νοτιοανατολική πόλη Βαν.

🇹🇷 Turkish police clashed with Kurds in eastern Turkey following municipal elections in Van.



The newly elected mayor, backed by the PKK, declared support for the group and was subsequently arrested. Supporters of the mayor took to the streets, leading to confrontations with law… pic.twitter.com/XZdmtHlCS5