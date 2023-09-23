Τουρκία: Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στο Καχραμανμαράς, νοτιοανατολικά της χώρας (vid)

Σεισμική δόνηση της τάξεως των 4,6 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νοτιοανατολικά της Τουρκίας, στην περιοχή Κουκουσός, στην επαρχία Καχραμανμαράς, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
🟥 Bu arkadaşımıza yılın sağlık çalışanı ödülü verildi mi ? 🤔— Arif_ (@ariiff1997) September 23, 2023
Deprem zamanında canını değil de, hastalara haber verip dışarı çıkmasına yardım etmişti...👏
YallahArabistana NAH YARGILARSINIZ Suriyeli "Muhammed Yakut DolarTL dilanpolat #deprem Şanlıurfa adana Kahramanmaraş pic.twitter.com/gAL3ayk1nk
Σύμφωνα με τον οργανισμό Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης η εκδήλωση του σεισμού έγινε στις 11.22 και σε βάθος περίπου 8,48 χιλιομέτρων.
Δεν έχουν αναφερθεί ακόμα ζημιές οι τραυματισμοί.
#Kahramanmaraş İli #Göksun ilçesinde 4️⃣,6️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2023
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza… pic.twitter.com/I4bakiuAtp