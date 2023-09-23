Τουρκία: Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στο Καχραμανμαράς, νοτιοανατολικά της χώρας (vid)

Τουρκία: Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στο Καχραμανμαράς, νοτιοανατολικά της χώρας (vid)

23/09/2023 • 12:20
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
23/09/2023 • 12:20
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Σεισμική δόνηση της τάξεως των 4,6 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νοτιοανατολικά της Τουρκίας, στην περιοχή Κουκουσός, στην επαρχία Καχραμανμαράς, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον οργανισμό Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης η εκδήλωση του σεισμού έγινε στις 11.22 και σε βάθος περίπου 8,48 χιλιομέτρων.

Δεν έχουν αναφερθεί ακόμα ζημιές οι τραυματισμοί.

 

 

 

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