Τουρκία: Πύρινη λαίλαπα στη Σμύρνη - Κάηκαν σπίτια, απομακρύνθηκαν χιλιάδες άτομα (pics&vid)

Η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης και συνεχίζει να καίει πάνω από 48 ώρες τον ορεινό όγκο βόρεια της συνοικίας του Κορδελιού στη Σμύρνη, οδήγησε σε απομακρύνσεις χιλιάδων κατοίκων και τουριστών, ενώ έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές καταστρέφοντας σπίτια στο πέρασμά της.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, και οι φλόγες έχουν κοκκινίσει τον ουρανό της Σμύρνης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική εξαιτίας του καπνού.

Major wildfires in Izmir, 🇹🇷 have spread to residential areas, reaching the city center. Homes are now burning as the fires continue to rage. Izmir, Turkey's 3rd largest city with a population of 4.5 million, is facing a severe crisis. #Izmir #Fire #ForestFire #Yangin pic.twitter.com/2fP2zT8TYS — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 16, 2024

Στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου, προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 78 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Dear Xians, i wanted to inform you about a last-minute disaster.



Yesterday evening, in the Yamanlar area of ​​Karşıyaka district of Izmir, where I live, the forest fire spread due to the wind and reached the city center, and citizens were warned to evacuate their homes.… pic.twitter.com/TkBijQRf8T — Elonoshi Muskamoto (@occupymars69420) August 16, 2024

BREAKING: Massive out of control wildfire in Izmir, Turkey.



Evacuations have been ordered.#turkiyeyanıyor pic.twitter.com/o7QEByKSar — 𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 (@TheReeport) August 17, 2024

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μέχρι στιγμής έχουν καεί 16 σπίτια, ενώ το απόγευμα η φωτιά είχε κάψει εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη. Τα τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από μια δεκαώροφη πολυκατοικία της οποίας καίγεται η στέγη.

🇹🇷Fire brigades extinguished the roof of a building affected by a forest fire in Zübeyde Hanım neighborhood of Karşıyaka district in #izmir pic.twitter.com/eoncT0NYwp — Turkish News (@hsimsek78) August 17, 2024

Προς στιγμήν το απόγευμα φάνηκε η πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο, ωστόσο αργότερα λόγω των ισχυρών ανέμων αναζωπυρώθηκε.

Στη Σμύρνη σπεύδει για να επιθεωρήσει το έργο της κατάσβεσης ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

A forest fire inching toward residential areas in the western coastal city of Izmir, Turkey, forces evacuations as authorities fight the blaze https://t.co/PrithZXfGH pic.twitter.com/NS5aEiNMBq — Reuters (@Reuters) August 17, 2024

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας Ιμπραήμ Γιουμακλί, αιτία της πυρκαγιάς στο Κορδελιό ήταν φωτιά που άναψαν για πικνίκ. Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα.

Σε Σμύρνη, Μπολού, Μούγλα, Μανίσα, Αϊδίνιο, επιχειρούν συνολικά 90 εναέρια μέσα, 4.717 προσωπικό με 1.218 οχήματα.

Ülkemizin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarımızın müdahale çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam etmektedir.



İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında;

◾90 hava aracı

◾4.717… — AFAD (@AFADBaskanlik) August 16, 2024

Brave citizens in İzmir, Turkey, rush to save animals from a shelter as flames draw near, carrying them to safety in their arms.#izmir #didim pic.twitter.com/Eoh5xdoZBX — miksipi (@wolffightclub) August 16, 2024

Στις 12:00 μετά τα μεσάνυχτα η τουρκική πυροσβεστική ανέφερε ότι: 73 πυρκαγιές ξέσπασαν το 24ωρο. Το πρακτορείο Anadolu δημοσίευσε χάρτη με τις φωτιές που μαίνονται σε όλη την Τουρκία.