Τουρκία: Ο Χακάν Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη μουσουλμανικών χωρών για την εκεχειρία στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα ζητήσει σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη να ληφθούν το συντομότερο δυνατό μέτρα για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η διοίκηση της Γάζας από τους Παλαιστινίους, ανέφερε πηγή του υπουργείου Εξωτερικών την Κυριακή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας αναμένεται να συμμετάσχουν στη συνάντηση για τις εξελίξεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, ανέφερε πηγή του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Πρόσθσε ότι ο Φιντάν αναμένεται να «τονίσει τη σημασία της συντονισμένης δράσης των μουσουλμανικών χωρών, ώστε η εκεχειρία να εξελιχθεί σε διαρκή ειρήνη».

Όλες οι χώρες που συμμετέχουν στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης παρευρέθηκαν σε συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Φιντάν πρόκειται να δηλώσει στη συνάντηση ότι το Ισραήλ «επικαλείται δικαιολογίες» για να τερματίσει την εκεχειρία και να τονίσει την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να «υιοθετήσει μια αποφασιστική στάση έναντι των προκλητικών ενεργειών του Ισραήλ».

Επίσης, πρόκειται να δηλώσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα είναι ανεπαρκής και ότι το Ισραήλ δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε αυτό το θέμα.