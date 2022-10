Τουρκία: Νεκρός βρέθηκε ο τελευταίος αγνοούμενος - 41 τα θύματα

Νεκρός βρέθηκε πριν από λίγο και ο μοναδικός αγνοούμενος ανθρακωρύχος, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, σε ανθρακωρυχείο στη βορειοδυτική Τουρκία και στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος βρέθηκε επί τόπου.

«Η προτεραιότητά μας ήταν να βρούμε τους ανθρακωρύχους που βρίσκονταν στις στοές. Βρήκαμε και τον τελευταίο, ο οποίος είναι νεκρός. Με τον θάνατό του ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 41», ανέφερε ο Ερντογάν κηρύσσοντας τη λήξη της επιχείρησης διάσωσης πάνω από 20 ώρες μετά το δυστύχημα.

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανακοίνωσε ότι 58 από τους 110 εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο όταν σημειώθηκε η έκρηξη διασώθηκαν από τα συνεργεία ή κατάφεραν να βγουν μόνοι τους έξω.

Ο Σοϊλού είπε ακόμη ότι ένας ανθρακωρύχος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ 10 άλλοι νοσηλεύονται ακόμη στην Μπαρτίν και στην Κωνσταντινούπολη.

Η έκρηξη, η οποία οφείλεται σε ανάφλεξη ενός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 18:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) σε αυτό το σημαντικό ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, στην επαρχία Μπαρτίν, το οποίο λειτουργεί από τα μέσα του 19ου αιώνα.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2014, 301 ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν στο χειρότερο δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο της Τουρκίας, στην πόλη Σόμα, στα δυτικά, που βρίσκεται σε απόσταση 350 χιλιομέτρων νοτίως της Κωνσταντινούπολης.

