Τουρκία: Μαζεύουν τις δηλώσεις Ερντογάν - «Έκανε λάθος»

Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν ότι περισσότερα από 1.000 μέλη της Χαμάς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας του, αλλά και η άρνησή του να αποκαλέσει την οργάνωση στη Γάζα «τρομοκρατική οργάνωση» τονίζοντας ότι πρόκειται για «κίνημα αντίστασης».

Η δήλωση του Ερντογάν - κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη - κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στον διεθνή και κυρίως ισραηλινό Τύπο.

