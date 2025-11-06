Η Τουρκία θα πραγματοποιήσει έναν ακόμη γύρο συναντήσεων με τον αμυντικό «κολοσσό» Lockheed Martin Corp. για να επιλύσει τη διαφωνία της σχετικά με την τιμή των νέων παραγγελιών μαχητικών αεροσκαφών F-16 αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με όσα ανέφεραν άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα στο Bloomberg.

Για να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε μια προσωπική έκκληση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα αεροσκάφη F-16 Block 70, όταν οι δύο συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, ανέφεραν οι πηγές.

Αν και το Κογκρέσο ενέκρινε την αγορά 40 αεροσκαφών Lockheed Martin F-16 Viper από την Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2024, η Τουρκία αντιστάθηκε στην απαίτηση της εταιρείας ότι, ως αγοραστής, θα πρέπει να πληρώσει για αναβαθμίσεις του υπολογιστή αποστολής του αεροσκάφους και νέες γραμμές παραγωγής για να ξεπεραστεί η καθυστέρηση στις παραγγελίες.

Η Τουρκία, ο μεγαλύτερος χειριστής F-16 στον κόσμο εκτός των ΗΠΑ, επιθυμεί επίσης να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του υπολογιστή αποστολής, ώστε να μπορεί να ενσωματώσει πυραύλους και ραντάρ που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της χώρας, ανέφεραν οι πηγές.

Δεν είναι σαφές πόσο μεγάλη είναι η συνολική συμφωνία. Η τιμή των F-16 ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις προδιαγραφές και τα άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πώληση, αλλά συνήθως κάθε αεροσκάφος κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η Lockheed ανέφερε σε mail ότι τα αεροσκάφη προσφέρουν «προσιτό κόστος λειτουργίας και κύκλου ζωής» και παρέπεμψε περαιτέρω ερωτήσεις στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Ο Λευκός Οίκος και του υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δεν έκαναν κάποιο σχόλιο.

Η Τουρκία επιθυμεί επίσης να αγοράσει 40 F-35, εάν απαλλαγεί από τις κυρώσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την αγορά ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας. Κατά τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έδειξε ότι είναι ανοιχτός στο να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει F-35, αλλά δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία.



Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί σχετικά με τους ρωσικούς πυραύλους S-400, αλλά αρνείται να εγκαταλείψει εντελώς το σύστημα, όπως απαιτεί η Ουάσιγκτον. Η Τουρκία θα μπορούσε να συμφωνήσει σε έναν τεχνικό, κοινό στρατιωτικό μηχανισμό για την εποπτεία του S-400.