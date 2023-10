Με ειρωνείες απαντά η Άγκυρα στην ανάκληση των Ισραηλινών διπλωματών

Για «συκοφαντίες» και «αβάσιμους ισχυρισμούς» εκ μέρους ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων έκανε λόγο το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, σε σχόλιό του για την απόφαση του Ισραήλ να αποσύρει από την Τουρκία τους διπλωματικούς του εκπροσώπους, μετά τα όσα προκλητικά ισχυρίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση το Σάββατο.

Μάλιστα, το τουρκικό ΥΠΕΞ απάντησε με ειρωνικό τόνο στην ισραηλινή ανακοίνωση ότι αποσύρονται οι Ισραηλινοί διπλωμάτες από την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι το είχαν ήδη κάνει από τις 19 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται πως επιχειρώντας να εμφανιστεί, για μια ακόμα φορά, ως εκπρόσωπος του μουσουλμανικού κόσμου, ο Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων στο παλιό αεροδρόμιο «Ατατούρκ» της Κωνσταντινούπολης, χαρακτήρισε το Ισραήλ «κατοχική δύναμη» και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.

«Επαναλαμβάνω πως η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ προσβλήθηκε πολύ από αυτό (…). Το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη, ο Ερντογάν μιλά καθαρά επειδή η Τουρκία δε σας χρωστάει τίποτα», είπε μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώποi.

Άμεση ήταν η αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ με τον Ισραηλινό υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν, σε ανάρτησή του να σημειώνει πως «δεδομένων των σοβαρότατων δηλώσεων που έρχονται από την Τουρκία, έχω δώσει εντολή για την επιστροφή των διπλωματικών αντιπροσώπων εκεί, προκειμένου να γίνει επαναξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας».

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.