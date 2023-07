Τουρκία: Επεισοδιακές διαδηλώσεις στο δάσος Άκμπελεν (vid)

Ακτιβιστές περιβαλλοντικών οργανώσεων διαδηλώνουν για τέταρτη συνεχή ημέρα στον νομό Μούγλων της νοτιοδυτικής Τουρκίας, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τη σχεδιαζόμενη αποψίλωση του δάσους Άκμπελεν με σκοπό να επεκταθεί ανθρακωρυχείο στην περιοχή.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με τεθωρακισμένα οχήματα αναπτύχθηκαν στην περιοχή προκειμένου να εμποδίσουν τη συγκέντρωση διαδηλωτών στο δάσος. Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροβόλα οχήματα και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος.

«Ορισμένοι ακτιβιστές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Η γιαγιά μου λιποθύμησε στη διάρκεια επεισοδίων με αστυνομικούς. Δεν θα καμφθεί η αντίστασή μας», είπε η Έσρα Ισίκ στο πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα σήμερα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης έξω από δικαστήριο των Μούγλων, υψώνοντας πανό που έγραφε «Δικαιοσύνη για το Άκμπελεν». Ο δικηγόρος Αρμάν Ατιλγκάν είπε ότι τις προηγούμενες ημέρες συνελήφθησαν 14 ακτιβιστές για «αντίσταση κατά της αρχής».

Clashes between police and citizens in #Turkey



Turkish media: Local residents and environmentalists opposed the felling of trees in the #Akbelen forest in Mugla. 4 people were hospitalized, 8 more were detained. pic.twitter.com/eLXinMBo3A