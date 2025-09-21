Τουρκία: Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στην Αττάλεια - Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία στο Μπελέκ (vids)

Μεγάλη φωτιά μαίνεται από το Σάββατο στην τουρκική παραθεριστική πόλη Μπέλεκ στην επαρχία της Αττάλειας στην Τουρκία, ενώ εκκενώθηκαν ξενοδοχεία.

Η δασική πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ στην περιοχή Κούντου κοντά στην Αττάλεια, όπου βρίσκονται δημοφιλή τουριστικά ξενοδοχεία.

⚡️‼️🚨 Massive wildfires in Antalya reach the 5-star Titanic Deluxe Golf Belek hotel, flames spreading into bars on the property. pic.twitter.com/SWMxlzkJje — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) September 21, 2025

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Δασών, η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί και στις επαρχίες Μούγλα και Αϊντίν, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν συνολικά 14 αεροσκάφη, 20 ελικόπτερα και περισσότερα από 800 άτομα.

Τα δάση κοντά στην περιοχή του Μπελέκ έπιασαν φωτιά και οι φλόγες κινούνται επικίνδυνα κοντά στα ξενοδοχεία.

📢 Antalya, Aydın ve Muğla'da kırmızı alarm

Antalya, Aydın ve Muğla’da peş peşe çıkan orman yangınları kısmen kontrol altına alındı. Muğla’da 218 ev boşaltılıp 582 kişi tahliye edildi. Antalya’da 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. https://t.co/D2Zlzjc4ES pic.twitter.com/OxMW1ghkxQ — Halk Meclisi (@trhalkmeclisi) September 20, 2025

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν την εκκένωση, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μοιράζονται πλάνα με πυκνό καπνό πάνω από την πόλη.

Η Αττάλεια είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ξένους τουρίστες, πράγμα που σημαίνει ότι η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει χιλιάδες ταξιδιώτες.