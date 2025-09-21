Φωτογραφία αρχείου
Τουρκία: Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στην Αττάλεια - Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία στο Μπελέκ (vids)
Shutterstock
Φωτογραφία αρχείου

21/09/2025 • 08:42
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Μεγάλη φωτιά μαίνεται από το Σάββατο στην τουρκική παραθεριστική πόλη Μπέλεκ στην επαρχία της Αττάλειας στην Τουρκία, ενώ εκκενώθηκαν ξενοδοχεία.

Η δασική πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο το βράδυ στην περιοχή Κούντου κοντά στην Αττάλεια, όπου βρίσκονται δημοφιλή τουριστικά ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Δασών, η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί και στις επαρχίες Μούγλα και Αϊντίν, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν συνολικά 14 αεροσκάφη, 20 ελικόπτερα και περισσότερα από 800 άτομα.

Τα δάση κοντά στην περιοχή του Μπελέκ έπιασαν φωτιά και οι φλόγες κινούνται επικίνδυνα κοντά στα ξενοδοχεία.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν την εκκένωση, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μοιράζονται πλάνα με πυκνό καπνό πάνω από την πόλη.

Η Αττάλεια είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ξένους τουρίστες, πράγμα που σημαίνει ότι η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει χιλιάδες ταξιδιώτες.

