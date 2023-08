Τουρκία: 12 νεκροί και 19 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο

Συνολικά 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν στην Τουρκία, όταν ανατράπηκε το λεωφορείο που είχε ξεκινήσει από τη Σεβάστεια με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο πέρασε στην απέναντι λωρίδα και στη συνέχεια κατέληξε σε τάφρο κοντά στην πόλη Γιόζγκατ της κεντρικής Τουρκίας, δήλωσε ο κυβερνήτης Μεχμέτ Αλί Οζκάν.

#WATCH 🇹🇷 Turkish bus crash kills 12, injures 19 - Hürriyet

Bus crash in Turkey claims lives of 12 people, 19 others receive injuries#BUSACCIDENT #TURKEY #CRASH pic.twitter.com/ayK38GaNj7