Τουλάχιστον τρεις νεκροί και σχεδόν 10 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός από την έκρηξη που κατέστρεψε κτίριο κατοικιών στο νησί Τζέρσεϊ, μετέδωσε το Σάββατο το Sky News επικαλούμενο την επικεφαλής της κυβέρνησης του νησιού, Κριστίνα Μουρ.

Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν ένας νεκρός, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε γύρω στις 04.00 τοπική ώρα σήμερα σε κτίριο κατοικιών στο νησί, ανοιχτά των ακτών της βόρειας Γαλλίας. Αξιωματούχοι δεν έχουν προβεί σε σχόλια για τα αιτία της έκρηξης αλλά δήλωσαν ότι κάτοικοι είχαν κάνει λόγο νωρίτερα για μυρωδιά φυσικού αερίου.

Η διαρροή αερίου φέρεται να είναι η αιτία του τραγικού συμβάντος που σημειώθηκε σε κτίριο στην πρωτεύουσα του νησιού, το λιμάνι του Σεντ Χέλιερ (στον νότο). Εικόνες από κάμερες ασφαλείας έδειξαν μια μπάλα φωτιάς που τυλίγει το παραθαλάσσιο κτίριο και μετά πυκνό καπνό.

«Ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς», δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ρόμπιν Σμιθ.

«Υπάρχουν επίσης ζημιές σε γειτονικό κτίριο, ένα κτίριο κατοικιών το οποίο οι πυροσβέστες πρέπει ακόμη να ασφαλίσουν. Είναι ένα αρκετά τρομακτικό θέαμα», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι ο απολογισμός και ο αριθμός των αγνοούμενων ενδέχεται να αυξηθεί.

Δύο άνθρωποι εισήχθησαν στο νοσοκομείο.

Ένας γείτονας, ο Άντονι Άμποτ, είπε στο BBC ότι τα παράθυρα τους διαμερίσματός του έσπασαν από την έκρηξη. "Έξω όλα είχαν πάρει φωτιά", δήλωσε θεωρώντας πως «στάθηκε τυχερός».

#Update: Just in - CCTV Video showing you the exact moment of the reportedly gas explosion, at an apartment building block, killing at least 1 person, injuring 2 other and 12-14 other missing at #Jersey island in the port city of Saint Helier. pic.twitter.com/Aj4LnfgZsp