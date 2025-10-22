Τουλάχιστον δυο νεκροί από τη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Η ρωσική επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram.

Κατά τον Τιμούρ Τκατσένκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη συνοικία Ντνιπρόφσκι της πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στον όγδοο και στον ένατο όροφο πολυκατοικίας εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Kyiv is still under massive russian attack.

A high-rise building is on fire. https://t.co/oJTvrzMODG pic.twitter.com/llk0Fr3Rg1 — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) October 22, 2025

Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε χημικό εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, κατ’ αυτόν ζωτικής σημασίας στον πόλεμο που μαίνεται επί περίπου τριάμισι χρόνια, χρησιμοποιώντας γαλλοβρετανικού σχεδιασμού πυραύλους κρουζ Storm Shadow (MBDA), που εκτοξεύονται από αεροσκάφη.

«Διεξήχθη τεράστιο συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους και από αέρος, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων (από αεροσκάφη) πυραύλων Storm Shadow που διείσδυσαν στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας», ανέφερε μέσω Telegram ουκρανικό γενικό επιτελείο. «Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε την εγκατάσταση «κλειδί», τονίζοντας πως παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα για πυραύλους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram ότι χθες μέσα σε τέσσερις ώρες καταστράφηκαν 57 ουκρανικά drones στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ. Η Μόσχα σπανίως επιβεβαιώνει ζημιές σε επιδρομές της Ουκρανίας.

Ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, περιφερειάρχης στην Μπριάνσκ, ανέφερε χθες το απόγευμα μέσω Telegram ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές.