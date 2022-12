ΗΠΑ - ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Μια φονική χιονοθύελλα σάρωσε σήμερα το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, παγιδεύοντας ανθρώπους στα αυτοκίνητά τους και προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Από το κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής 28 άνθρωποι, σύμφωνα με την καταμέτρηση του δικτύου NBC News. Το CNN έκανε λόγο για 26 νεκρούς.

Ο αξιωματούχος της κομητείας Ίρι της Νέας Υόρκης Μαρκ Πόλονκαρζ είπε ότι ο αριθμός των νεκρών από τη θύελλα στην περιοχή του Μπάφαλο ανέρχεται πλέον στους επτά. Το χιόνι σήμερα σε αυτήν την περιοχή της δυτικής Νέας Υόρκης έφτασε σε ύψος το 1,2 μέτρο. Το πρωί είχαν βρεθεί τέσσερις νεκροί, κάποιοι μέσα σε αυτοκίνητα και άλλοι πάνω σε σωρούς από χιόνι στην άκρη του δρόμου. Υπάρχει ο κίνδυνος ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί.

«Αυτά δεν είναι τα Χριστούγεννα που ελπίζαμε ή περιμέναμε, αλλά προσπαθήστε να τα χαρείτε όσο γίνεται σήμερα. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένους τους», έγραψε στο Twitter.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ είπε σε δημοσιογράφος ότι είναι σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν θα ανταποκριθεί στο αίτημα της Πολιτείας να την κηρύξει σε κατάσταση καταστροφής. «Θα περάσει στην ιστορία ως η καταστροφικότερη καταιγίδα στο Μπάφαλο. Είναι ιστορικών διαστάσεων και ακόμη είμαστε στα μισά», είπε η Χόκουλ.

BRUTAL ARCTIC BLAST: Severe Blizzard Conditions at Buffalo, NY USA. Wind Chill Dropping upto -35 to -40’ 🥶❄️😳 Weather Updates PK / Karachi Doppler pic.twitter.com/xFs1h5UUZH

Η ισχυρή χειμερινή καταιγίδα που έφερε πολικές θερμοκρασίες από της Βόρειες Μεγάλες Κοιλάδες μέχρι τα σύνορα με το Μεξικό, κινείται σήμερα προς τα ανατολικά, αφού άφησε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και έγινε αφορμή να ακυρωθούν χιλιάδες πτήσεις εν μέσω της εορταστικής περιόδου.

Νωρίς το πρωί σήμερα περισσότερα από 200.000 σπίτια και επιχειρήσεις ήταν χωρίς ρεύμα στην Ανατολική Ακτή, το Τέξας και την Πολιτεία Ουάσινγκτον – αριθμός εντυπωσιακά μικρότερος από το 1,8 εκατομμύριο του Σαββάτου, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us. Στο Μπάφαλο, το 16% των κατοίκων δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα.

Μέχρι το μεσημέρι είχαν ακυρωθεί περισσότερες από 1.500 πτήσεις σε όλες τις ΗΠΑ, ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlighAware.

Το πρωί των Χριστουγέννων η θερμοκρασία ήταν πολύ κάτω από το μέσο όρο για την εποχή στις κεντρικές και ανατολικές ΗΠΑ. Παγετός επικρατούσε μέχρι και τα παράλια του Κόλπου του Μεξικού, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ριτς Ότο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS).

Στη Νότια Φλόριντα, ιγκουάνα έπεφταν από τα δέντρα, καθώς παρέλυσαν λόγω του ψύχους – το θερμόμετρο έπεσε στους 7 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με κατοίκους που ανάρτησαν φωτογραφίες των άτυχων ερπετών στο Twitter.

Terrible blizzard occurs in the area of Buffalo, New York state, USA. Chaser @ReedTimmerAccu



📅 December 24#blizzard #Buffalo #nywx #USA #snowstorm #snow #news #weatherpic.twitter.com/DyTeg0cOZo