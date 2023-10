Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας, ενώ οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αγνοούμενους.

Έξω από το κλαμπ, νέοι αγκαλιάζονταν, συγκλονισμένοι, καθώς περίμεναν να μάθουν νέα για τη φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της πόλης.

«Νομίζω πως φύγαμε 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό πριν χτυπήσει ο συναγερμός και όλα τα φώτα έσβησαν και άνθρωποι φώναζαν πως ξέσπασε φωτιά», δήλωσε ένας επιζών, που δεν έδωσε το όνομά του. «Πέντε μέλη της οικογένειάς μου και δύο φίλοι αγνοούνται».

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, αρκετοί νεκροί ήταν από μια ομάδα που γιόρταζε γενέθλια.

Ο Ντιέγκο Σεράλ, από την Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι νεκροί εντοπίστηκαν στο νυχτερινό κέντρο Fonda Milagros, ένα από τρία γειτονικά κλαμπ, που υπέστη τις μεγαλύτερες ζημιές από την πυρκαγιά, περιλαμβανομένης της κατάρρευσης της οροφής του, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Verdad de Murcia, μια 28χρονη γυναίκα έστειλε ένα σοκαριστικό φωνητικό μήνυμα στη μητέρα της όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά, λέγοντας: «Μαμά, σ' αγαπώ, θα πεθάνουμε».

Είχε βγει έξω με τον σύντροφό της και κάποιους φίλους της. Δεν είναι σαφές αν επέζησε, μεταδίδει το BBC.

«Πήγαν στη Μούρθια γιατί εκεί που μένει δεν υπάρχουν νυχτερινά κέντρα», δήλωσε στην εφημερίδα ο πατέρας της κοπέλας. «Ήταν η δεύτερη φορά που πήγαινε».

Ένας τοπικός αθλητικός χώρος χρησιμοποιείται για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους επιζώντες και τις οικογένειές τους.

