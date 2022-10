Τον Ιούλιο του 2023 ολοκληρώνονται οι επισκευές στη γέφυρα της Κριμαίας

Η γέφυρα που βρίσκεται μεταξύ της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας και της νότιας Ρωσίας, είχε καταστραφεί παγιδευμένο με εκρηκτικά φορτηγό, το περασμένο Σάββατο.

Αυτό αναφέρει το Reuters επικαλούμενο έγγραφο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ρωσικής κυβέρνησης.

Η γέφυρα της Κριμαίας, ένα έργο βιτρίνας της διακυβέρνησης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέστη ζημιές σε μια έκρηξη για την οποία η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία.

Ορισμένοι Ουκρανοί αξιωματούχοι πανηγύρισαν το περιστατικό, αλλά το Κίεβο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Χθες, η εταιρεία Maxar Technologies ανήρτησε τις φωτογραφίες στο twitter, αναφέροντας «στην Κριμαία, οι σημερινές εικόνες δείχνουν επισκευές σε εξέλιξη τόσο στη σιδηροδρομική γραμμή της γέφυρας της Κριμαίας, όσο και σε κατεστραμμένα τμήματα του οδοστρώματος για τα οχήματα. Φαίνονται οχήματα που ταξιδεύουν κατά μήκος της γέφυρας και ένα φέρι που μεταφέρει φορτηγά κατά μήκος του Στενού του Κερτς».

In #Crimea, today’s imagery shows repairs in progress on both the rail line of the Crimea Bridge as well as on damaged sections of the road/vehicle bridge span. Vehicles can be seen traveling along the bridge & nearby a ferry transporting trucks across the #KerchStrait. pic.twitter.com/p4lhRHQZ0C