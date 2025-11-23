Το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας των ΗΠΑ (Department of Government Efficiency – DOGE) του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαλύθηκε, με οκτώ μήνες να απομένουν για τη λήξη της θητείας του, βάζοντας τέλος σε μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει με μεγαλοπρέπεια ως σύμβολο της δέσμευσης του Τραμπ να μειώσει το μέγεθος της κυβέρνησης, αλλά που, σύμφωνα με τους επικριτές, απέφερε λίγες μετρήσιμες εξοικονομήσεις.

«Αυτό δεν υπάρχει», δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού (Office of Personnel Management – OPM) Σκοτ Κούπορ στο Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ερωτήθηκε για την κατάσταση του DOGE.

Πρόσθεσε ότι δεν αποτελεί πλέον μια «κεντρική οντότητα», στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της διοίκησης Τραμπ σχετικά με το τέλος του DOGE.

Η υπηρεσία, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο, έκανε δραματικές κινήσεις στην Ουάσιγκτον κατά τους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας του Τραμπ, με στόχο τη γρήγορη μείωση ομοσπονδιακών υπηρεσιών, την περικοπή των προϋπολογισμών τους ή την ανακατεύθυνση των δραστηριοτήτων τους προς τις προτεραιότητες του Τραμπ. Το OPM, το γραφείο ανθρώπινου δυναμικού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, έχει από τότε αναλάβει πολλές από τις λειτουργίες του DOGE, σύμφωνα με τον Κούπορ και έγγραφα που εξέτασε το Reuters.

Τουλάχιστον δύο εξέχοντα στελέχη του DOGE συμμετέχουν πλέον στο National Design Studio, ένα νέο όργανο που δημιουργήθηκε με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ τον Αύγουστο. Το όργανο αυτό διευθύνεται από τον Τζο Γκέμπια, συνιδρυτή της Airbnb, και η εντολή του Τραμπ τον καθοδηγεί να βελτιώσει την εμφάνιση των κυβερνητικών ιστοσελίδων.

Ο Γκέμπια ήταν μέλος της ομάδας DOGE του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, ενώ ο υπάλληλος του DOGE Έντουαρντ Κορίστιν, γνωστός ως «Big Balls», ενθάρρυνε τους ακόλουθούς του στο X να κάνουν αίτηση για συμμετοχή.

Οι αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ δεν έχουν δηλώσει ανοιχτά ότι το DOGE δεν υπάρχει πλέον, ακόμη και μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του Μασκ με τον Τραμπ τον Μάιο. Ο Μασκ έχει πλέον αποχωρήσει από την Ουάσιγκτον.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν υπονοήσει δημοσίως την κατάρρευσή του από το καλοκαίρι, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε νωρίτερα εκτελεστικό διάταγμα που προέβλεπε ότι το DOGE θα λειτουργούσε μέχρι τον Ιούλιο του 2026.

Το προσωπικό του DOGE έχει επίσης αναλάβει νέους ρόλους στη διοίκηση. Ο πιο εξέχων είναι ο Γκέμπια, τον οποίο ο Τραμπ ανέθεσε να βελτιώσει την «οπτική παρουσίαση» των κυβερνητικών ιστοσελίδων.

Ο Μασκ, εν τω μεταξύ, έχει επιστρέψει στην Ουάσιγκτον. Αυτήν την εβδομάδα συμμετείχε σε δείπνο του Λευκού Οίκου με τον Σαουδάραβα Κόουρπρινς Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.