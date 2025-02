Την Τετάρτη ο Μακρόν ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη συνάντηση με Τραμπ

Για τα όσα διαμείφθηκαν κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, θα παράσχει στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το πρωί της Τετάρτης, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο X, στην οποία ανέφερε: «Για την προετοιμασία του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου, διοργανώνω τηλεδιάσκεψη των μελών του Συμβουλίου αύριο το πρωί, για να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον».

To prepare for the Special European Council on 6 March, I am organizing a videoconference of the members of the @EUCouncil, tomorrow morning, to hear a debriefing from President @EmmanuelMacron on his recent visit to Washington DC.#EUCO