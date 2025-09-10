Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι – Μόντι: Στο επίκεντρο το Ουκρανικό και οι διμερείς σχέσεις

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, είχε την Τετάρτη (10/9), η Τζιόρτζια Μελόνι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με την ενημέρωση του γραφείου Τύπου της ιταλικής κυβέρνησης, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την άριστη κατάσταση των διμερών σχέσεων, επιβεβαιώνοντας την κοινή δέσμευσή τους να εμβαθύνουν περαιτέρω το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Ιταλία-Ινδία 2025-2029, ξεκινώντας από την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων και της συνδεσιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω του Διαδρόμου Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη (IMEC).

Η τηλεφωνική συνομιλία αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον οποίο οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να υποστηρίξουν κάθε διεθνή προσπάθεια για την προώθηση κατάπαυσης του πυρός και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.