Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Μερτς για το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησαν τηλεφωνικά το βράδυ της Παρασκευής σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν καταρτίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν για ένα τέταρτο της ώρας, είπε ο εκπρόσωπος. Ο Μερτς θα ενημερώσει τώρα άλλους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να συντονιστούν τα επόμενα βήματα.

Το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο είδε το Reuters, δίνει στη Ρωσία — η οποία προωθείται σταδιακά στο πεδίο της μάχης και ελέγχει σχεδόν το ένα πέμπτο της Ουκρανίας — μεγάλο μέρος από τις διεκδικήσεις της.

Η συζήτηση γύρω από το σχέδιο αναμένεται να κυριαρχήσει στο περιθώριο της συνόδου των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, στην οποία συμμετέχουν αυτό το σαββατοκύριακο οι ηγέτες των πιο ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών, παρά το μποϊκοτάζ του Τραμπ.

Τελεσίγραφο Τραμπ: Περιμένω την απάντηση του Ζελένσκι έως τις 27 Νοεμβρίου

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News την Παρασκευή τόνισε ότι η 27η Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, είναι «η κατάλληλη στιγμή» προκειμένου η Ουκρανία να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία θα χάσει περισσότερο έδαφος «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Όπως αναφέρει το BBC, ο Τραμπ στη συνέντευξή του ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, στην οποία απάντησε ότι οι ΗΠΑ «συμμετέχουν για έναν και μόνο λόγο: θέλουμε να σταματήσουν οι δολοφονίες».

Όσον αφορά τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Τραμπ λέει ότι «αυτοί [η Ρωσία] θα σταματήσουν».

«Δεν επιδιώκουν περισσότερους πολέμους», πρόσθεσε. «Υποβάλλονται σε τιμωρία».

Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό ανέφερε ότι η χώρα του βρίσκεται σε δίλημμα αναφορικά με την αποδοχή ή μη του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς είτε θα χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της.

«Τώρα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Τώρα, η πίεση στην Ουκρανία είναι μια από τις πιο έντονες. Τώρα, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή - είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο», δήλωσε.

Η Ουάσινγκτον έχει θέσει υπόψη του Κιέβου ένα σχέδιο 28 σημείων που απαιτεί από την Ουκρανία να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός της και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

«Είτε 28 δύσκολα σημεία (του προσχεδίου), είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας – ο σκληρότερος που υπήρξε ποτέ – και περαιτέρω κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε να συνεργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της χώρας του.

Όπως είπε θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο, ένα σχέδιο που θεωρείται ευρέως ότι είναι ευνοϊκό για τη Μόσχα.

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι δεν θα «προδώσει» την Ουκρανία.

Προέτρεψε τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτό που χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας, προσθέτοντας ότι αναμένει περισσότερη πολιτική πίεση την επόμενη εβδομάδα.

«Απευθύνομαι τώρα σε όλους τους Ουκρανούς. Στον λαό μας, στους πολίτες, στους πολιτικούς – σε όλους. Πρέπει να ενωθούμε. Να συσπειρωθούμε. Σταματήστε τις διαμάχες. Σταματήστε τα πολιτικά παιχνίδια», συνέχισε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Το Kοινοβούλιο μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί με ενότητα. Η κυβέρνηση μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά». «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου, 2022), και δεν θα το κάνουμε τώρα. Και ξέρω σίγουρα ότι σε αυτή την πραγματικά μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, δεν είμαι μόνος. Ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν στο κράτος τους, ότι είμαστε ενωμένοι». «Θυμόμαστε: Η Ευρώπη ήταν μαζί μας. Πιστεύουμε: Η Ευρώπη θα είναι μαζί μας»

Πηγές στο Reuters τόνισαν ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο σχέδιο, με την πίεση να ασκείται και με απειλές για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων. Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Βανς και Ρούτε

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος το βράδυ της Παρασκευής επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Μετά την επικοινωνία με τον Ρούτε έγραψε στο X ότι «συζητήσαμε τις διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές και το σχέδιο που πρότεινε η αμερικανική πλευρά» και σημείωσε: «Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και εποικοδομητικά για να διασφαλίσουμε την επιτυχία. Συντονίζουμε τα επόμενα κοινά μας βήματα».

I spoke with @SecGenNATO Mark Rutte.



Mark expressed his condolences over Russia’s horrific attack on Ternopil. Thirty-one people were killed, including six children. Search-and-rescue operations at the site of this tragedy are still ongoing.



Ukrainians, more than anyone else… pic.twitter.com/1vIzC4S19M — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

Νωρίτερα, αφότου μίλησε με τον Βανς ο Ζελένσκι δήλωσε στο X ότι η Ουκρανία θα συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων για να προχωρήσει σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο της χώρας του με τη Ρωσία.

«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας, ώστε ο δρόμος προς την ειρήνη να καταστεί πραγματικά εφικτός», είπε στο X μετά από τη σχεδόν μιας ώρας συνομιλία.

«Η Ουκρανία πάντα σεβάστηκε και συνεχίζει να σέβεται την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματιστεί η αιματοχυσία, και βλέπουμε κάθε ρεαλιστική πρόταση θετικά».

We spoke for almost an hour with U.S. @VP JD Vance and @SecArmy Dan Driscoll. We managed to cover a lot of details of the American side’s proposals for ending the war, and we’re working to make the path forward dignified and truly effective for achieving a lasting peace. I’m… pic.twitter.com/h3uVlnxv2H — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

«Ασφυκτική» πίεση Τραμπ να υπογραφεί το ειρηνευτικό σχέδιο έως τις 27 Νοεμβρίου

Οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία, προκειμένου να την πιέσουν να αποδεχτεί το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Μία από τις πηγές, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του συντονίζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις αρχών του Κιέβου θα ληφθούν υπόψη σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που ετοίμασε η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να διασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X.

Η Ουάσιγκτον παρουσίασε στην Ουκρανία ένα σχέδιο 28 σημείων, το οποίο υποστηρίζει ορισμένες από τις κύριες απαιτήσεις της Ρωσίας στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης επιπλέον εδαφών από το Κίεβο, του περιορισμού του μεγέθους του στρατού του και της απαγόρευσης της ένταξής του στο ΝΑΤΟ.

Οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι το Κίεβο δέχεται μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσιγκτον σε σχέση με προηγούμενες ειρηνευτικές συζητήσεις και ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη.

Μια αντιπροσωπεία ανώτερων αξιωματούχων του αμερικανικού στρατού συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Πέμπτη για να συζητήσουν την ειρηνευτική διαδικασία.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία και ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του στρατού που ταξίδευαν με την αντιπροσωπεία χαρακτήρισαν τη συνάντηση επιτυχημένη και δήλωσαν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα» για την υπογραφή ενός εγγράφου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας

Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ: Ακλόνητη η στήριξή μας στον Ζελένσκι

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ενώ Κίεβο και Μόσχα εξετάζουν τα αμερικανικά σχέδια ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας είχαν κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή τους στην άμυνα και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας συμφώνησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να παραμείνουν ικανές να υπερασπίζονται την κυριαρχία της χώρας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσαν τον Ζελένσκι για τη συνεχή και πλήρη στήριξή τους προς την Ουκρανία στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν επίσης ότι θα συνεχίσουν να επιδιώκουν «τη διασφάλιση των ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα», επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να αποτελέσει «αφετηρία» για οποιαδήποτε συζήτηση περί εδαφικών ζητημάτων.

Το κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι τόνισαν πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία «που επηρεάζει ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ» απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων ή «συναίνεση μεταξύ των συμμάχων».

Επίσης, οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν επίσης τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, και ιδίως τη δέσμευση στην κυριαρχία της χώρας και την προθυμία να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις.

Με τη σειρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επαφής του με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, μέσω της οποίας τονίζει «ευγνωμοσύνη του για την ειλικρινή υποστήριξή τους» προς τη χώρα του.

I held a joint call with President of France @EmmanuelMacron, Prime Minister of the United Kingdom @Keir_Starmer, and @bundeskanzler Friedrich Merz. I am grateful for their principled support for Ukraine and for all our people.



We discussed the plan for peace for Ukraine and all… pic.twitter.com/Lz6Tq38QUR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι συζήτησαν σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ συμπλήρωσε ότι εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του προέδρου Τραμο και ότι εξετάζει το έγγραφο που έχουν ετοιμάσει.

Ουκρανία και ευρωπαϊκές δυνάμεις ετοιμάζουν αντίπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία συνεργάζονται για την κατάρτιση μιας αντίπροτασης στο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters την Παρασκευή.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η αντίπροταση πιθανότατα θα περιλαμβάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.