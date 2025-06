Επικοινωνία Ρούμπιο με Κύπριο ΥΠΕΞ: «Στο τραπέζι» η ασφάλεια και η συνεργασία στην Αν. Μεσόγειο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο συνομίλησε την Παρασκευή (20/06) με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο, για να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους.

«Ο υπουργός ευχαρίστησε τον Κύπριο ομόλογό του για τη μακροχρόνια συνεργασία και σημείωσε την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να αντιμετωπίσουν απειλές κατά του αμερικανικού προσωπικού και των αμάχων στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ολόκληρη την περιοχή», ανέφερε.

Επίσης, σε ανάρτηση του, ο Κωνσταντίνος Κόμπος αναφέρει πως «υπογράμμισε την κοινή μας δέσμευση για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας μέσω συνεχούς συνεργασίας και αποτελεσματικής διπλωματίας».

Timely telephone conversation with U.S. Secretary of State @SecRubio on the rapidly evolving developments in the region.



Underscored our shared commitment to preserving security and stability through ongoing engagement and effective diplomacy.@CyprusinUSA@USEmbassyCyprus pic.twitter.com/Hhvqq2Kwpn