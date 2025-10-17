Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Όρμπαν για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής με τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε την Παρασκευή τηλεφωνική συνομιλία με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν για να συζητήσουν την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη για μια άλλη Σύνοδο Κορυφής σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία θεωρήθηκε έκπληξη, καθώς η Μόσχα φοβόταν νέα στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Όρμπαν για τη συνομιλία του με τον Τραμπ, ενώ ο Όρμπαν δήλωσε ότι η Ουγγαρία είναι έτοιμη να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για τη διοργάνωση της Συνόδου Κορυφής.

Ρωσία για συνάντηση Πούτιν - Τραμπ: Μπορεί να γίνει σε 2 εβδομάδες, αλλά χρειάζεται μεγάλη προεργασία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων ή αργότερα, αλλά ότι υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να διευθετηθούν πριν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη να πραγματοποιήσουν μια άλλη Σύνοδο Κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμονή της συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους Tomahawk.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να οργανώσουν μια συνάντηση για να διευθετήσουν πολλά ζητήματα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πρέπει να καθοριστούν οι διαπραγματευτικές ομάδες και ούτω καθεξής. Επομένως, όλα θα γίνουν σταδιακά, αλλά, φυσικά, η βούληση των προέδρων υπάρχει», δήλωσε ο Πεσκόφ.



