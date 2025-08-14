Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Ρούτε ενόψει της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αντικείμενο τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ενόψει της συνάντησης των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες ξεκίνησαν με στόχο την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, και εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία αυτή είναι σημαντική, καθώς θα επιτρέψει θετικές εξελίξεις σε ανθρωπιστικά ζητήματα.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ προέβη σε εκτιμήσεις σχετικά με την τελευταία κατάσταση στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών, του Τραμπ και του Ζελένσκι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είναι ενωμένοι στην αποφασιστικότητά τους να θέσουν τέλος στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας», δήλωσε επίσης ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι εκτιμά την «ηγεσία και τον στενό συντονισμό με τους συμμάχους» του Προέδρου Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.