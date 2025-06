Τηλεφωνική επικοινωνία επικεφαλής CIA και FSB: Συμφώνησαν να καλούν ο ένας τον άλλον οποιαδήποτε στιγμή

Ο Ρώσος επικεφαλής της FSB, Σεργκέι Ναρίσκιν, δήλωσε την Κυριακή ότι είχε συνομιλήσει με τον διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), Τζον Ράτκλιφ, και ότι συμφώνησαν να καλούν ο ένας τον άλλον οποιαδήποτε στιγμή.

Η CIA και η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (FSB), η διάδοχος υπηρεσία της περίφημης Πρώτης Διεύθυνσης της KGB, είναι παραδοσιακοί έντονοι αντίπαλοι, και κάθε υπηρεσία έχει καταφύγει σε δημόσιες καμπάνιες στρατολόγησης πρακτόρων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Ο διευθυντής της SVR, Ναρίσκιν, είπε στον ανταποκριτή του Κρεμλίνου στην κρατική τηλεόραση, Παβέλ Ζαρούμπιν, ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ράτκλιφ της CIA και συμφώνησαν να καλούν ο ένας τον άλλον για να συζητούν θέματα που τους ενδιαφέρουν.

«Είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό μου και κρατήσαμε για τον καθένα τη δυνατότητα να καλεί ο ένας τον άλλον οποιαδήποτε στιγμή και να συζητάμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος», είπε ο Ναρίσκιν στον Ζαρούμπιν.

Η τελευταία γνωστή επικοινωνία του Ναρίσκιν με τον διευθυντή της CIA έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η SVR και οι προκάτοχοί της έχουν διευθύνει μερικούς από τους πιο επιζήμιους πράκτορες στην ιστορία των ΗΠΑ, όπως ο Τζούλιους Ρόζενμπεργκ, που βοήθησε τους Σοβιετικούς να αποκτήσουν πυρηνικά μυστικά, καθώς και οι διπλοπράκτορες Ρόμπερτ Χάνσεν και Άλντριτς Έιμς, που πρόδωσαν χιλιάδες αμερικανικά μυστικά.

