Τι συζητούν CIA - ρωσικές μυστικές υπηρεσίες στην Άγκυρα

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συνάντηση αμερικανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας στην Άγκυρα σήμερα η οποία είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα από την ρωσική εφημερίδα Kommersant.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη Μόσχα, βρίσκεται στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογο του προκειμένου να μεταφέρει μήνυμα για τις συνέπειες τυχόν χρήσης πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία.

«Δεν πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις οποιουδήποτε είδους. Δεν συζητάει συμβιβασμό για τον πόλεμο στην Ουκρανία», ξεκαθάρισε ο αξιωματούχος μιλώντας με τον όρο της ανωνυμίας προσθέτοντας ότι ο Μπέρνς θα θέσει επίσης και το ζήτημα των Αμερικανών που είναι φυλακισμένοι στη Ρωσία.

Διευκρίνισε δε ότι η Ουκρανία είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για το ταξίδι του Μπερνς στην Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην διπλωμάτης είχε συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πουτιν το 2021 για λογαριασμό του Μπάιντεν σε μια προσπάθεια να μεταφέρει τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον για τη συγκέντρωση πολλών ρωσικών στρατευμάτων γύρω από την Ουκρανία.

To Κρεμλίνο δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε δημοσίευμα νωρίτερα το σχετικό δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι αντιπροσωπείες από τις δύο χώρες συναντώνται σήμερα στην Άγκυρα προσθέτοντας ότι ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών SVR, συμμετείχε επίσης στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Αν και η ρωσική εφημερίδα δεν διευκρίνιζε το αντικείμενο των συνομιλιών, επισημαίνεται από τη ρωσική εφημερίδα ότι την τελευταία φορά που ρωσική και αμερικανική αντιπροσωπεία συναντήθηκαν ήταν στη Γενεύη στις 10 Ιανουαρίου και το θέμα ήταν οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Πάντως, και από τουρκικής πλευράς τηρείται σιγή ιχθύος. Ερωτηθείς σχετικά Τούρκος αξιωματούχος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πάντως, πολλοί λένε ότι δεν είναι τυχαίο το timing αυτής της συνάντησης που έρχεται την ώρα που η Ουκρανία πανηγυρίζει για την ανακατάληψη της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής νίκη των δυνάμεών της, μετά την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή.

Σύμφωνα με το Reuters, η Τουρκία παρουσιάζει συχνά τον εαυτό της ως διαιτητή ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τον Ιούλιο βοήθησε να συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία για τις εξαγωγές σιτηρών από αποκλεισμένα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

