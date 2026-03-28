Reuters, Guardian

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με την είσοδο των Χούθι και αυξανόμενο κίνδυνο γενικευμένου πολέμου. Ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα, πιο επικίνδυνη φάση, καθώς η σύγκρουση επεκτείνεται ταχύτατα και αποκτά πολυμέτωπο χαρακτήρα, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ.

Αυτό που ξεκίνησε ως αντιπαράθεση μεταξύ βασικών κρατικών δυνάμεων εξελίσσεται πλέον σε μια ευρύτερη κρίση, με τη συμμετοχή νέων παραγόντων και αυξανόμενο τον κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης.

Το ήδη τεταμένο σκηνικό μεταξύ Ισραήλ και Ιράν περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη εισέρχονται πιο ενεργά στη σύγκρουση. Η δυναμική αυτή ενισχύει την αβεβαιότητα και αυξάνει τις πιθανότητες μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Καθοριστική εξέλιξη αποτελεί η εμπλοκή των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι μέχρι πρότινος διατηρούσαν πιο περιορισμένο ρόλο. Η απόφασή τους να επιτεθούν στο Ισραήλ σηματοδοτεί σαφή διεύρυνση του πεδίου σύγκρουσης και ενισχύει τα σενάρια δημιουργίας πολλαπλών ενεργών μετώπων.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τις σειρήνες να ηχούν σε περιοχές του νότου και τα αντιαεροπορικά συστήματα να τίθενται σε πλήρη λειτουργία. Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη, δηλώνοντας ότι στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής σημασίας. Παρότι η επίθεση δεν προκάλεσε πλήγμα, το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε αισθητά.

Η χρονική συγκυρία της επίθεσης εκτιμάται ως αποτέλεσμα συντονισμένης στρατηγικής, που εντάσσεται στην ευρύτερη κλιμάκωση γύρω από το Ιράν και το δίκτυο συμμάχων του. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια ενίσχυσης της πίεσης προς το Ισραήλ, αλλά και ως ένδειξη μεγαλύτερου βαθμού συντονισμού μεταξύ φιλοϊρανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Παράλληλα, αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους διεθνώς. Προηγούμενες επιθέσεις των Χούθι είχαν ήδη διαταράξει τη ροή της ναυτιλίας, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και αναγκάζοντας εταιρείες να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές. Μια νέα περίοδος αστάθειας θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ποιοι είναι οι Χούθι

Οι Χούθι, γνωστοί και ως Ανσάρ Αλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), αποτελούν έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του εμφυλίου πολέμου στην Υεμένη. Το κίνημα διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 1990, όταν ο Χουσεΐν αλ-Χούθι ίδρυσε την οργάνωση «Πιστοί Νεολαίοι», με στόχο την αναβίωση της ζαϊντιτικής παράδοσης, ενός κλάδου του Σιιτικού Ισλάμ.

Οι Ζαΐντι κυριάρχησαν πολιτικά στην Υεμένη για αιώνες, ωστόσο περιθωριοποιήθηκαν μετά τον εμφύλιο πόλεμο του 1962. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κίνημα των Χούθι συγκροτήθηκε ως φορέας εκπροσώπησης των Ζαΐντι, αλλά και ως αντίβαρο στην εξάπλωση του ριζοσπαστικού Σουνιτισμού, ιδίως της ουαχαμπιτικής επιρροής που προερχόταν από τη Σαουδική Αραβία.

Η σύγκρουση εισήλθε σε νέα φάση το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν τη Σαναά και ανέτρεψαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Ένα χρόνο αργότερα, η στρατιωτική επέμβαση συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία οδήγησε σε γενικευμένη κλιμάκωση. Αν και το 2022 συμφωνήθηκε εκεχειρία, αυτή κατέρρευσε έπειτα από έξι μήνες, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται έκτοτε σε χαμηλότερη ένταση.

Οι Χούθι λαμβάνουν στήριξη από το Ιράν, το οποίο από το 2014 έχει ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, παρέχοντας εξοπλισμό και τεχνογνωσία, όπως θαλάσσιες νάρκες, βαλλιστικούς και πυραύλους κρουζ, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η οργάνωση εντάσσεται στον λεγόμενο «Άξονα Αντίστασης», ένα δίκτυο δυνάμεων που αντιτίθενται στο Ισραήλ και τη Δύση.

Αμερικανικές πηγές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των οπλικών τους συστημάτων, διαπιστώνοντας συνεχή βελτίωση τόσο στην εμβέλεια όσο και στην ακρίβεια των πυραύλων τους. Αρχικά, τα οπλικά αυτά συστήματα συναρμολογούνταν με ιρανικά εξαρτήματα που εισέρχονταν λαθραία στην Υεμένη. Στο παρελθόν, οι Χούθι έχουν αξιοποιήσει drones και πυραύλους για επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

Οι επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ υποδηλώνουν τη βούληση των Χούθι να επεκτείνουν τη δράση τους πέρα από τα όρια της Υεμένης, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα ακόμη ενεργό μέτωπο μέσα σε ένα ήδη τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή ανάφλεξη, καθώς οι Χούθι διαθέτουν τη δυνατότητα να πλήξουν στόχους εκτός συνόρων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και να διαταράξουν ζωτικής σημασίας ναυτιλιακές οδούς γύρω από την Αραβική Χερσόνησο.

Η αντιπαράθεση Ισραήλ–Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, η αντιπαράθεση Ισραήλ–Ιράν κλιμακώνεται με διαδοχικά πλήγματα και αντίποινα. Το Ισραήλ στοχεύει στρατηγικές υποδομές, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε κρίσιμες τοποθεσίες, διατηρώντας έναν επικίνδυνο κύκλο έντασης.

Οι επιπτώσεις εκτείνονται και στον ενεργειακό τομέα, με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκεται στο επίκεντρο ανησυχιών. Τυχόν διαταραχή στη διέλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου από το σημείο αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διεθνείς οικονομικές αναταράξεις, επηρεάζοντας τιμές καυσίμων και βασικά αγαθά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, αναπτύσσοντας ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης. Ωστόσο, η εμπλοκή πολλαπλών δρώντων καθιστά το περιβάλλον ιδιαίτερα ασταθές.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα κριθεί εάν οι εντάσεις μπορούν να περιοριστούν μέσω διπλωματικών παρεμβάσεων ή αν η περιοχή οδεύει προς μια γενικευμένη σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες.

