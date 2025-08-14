Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, αν και απρόσμενη ως τοποθεσία, θεωρείται από τη Μόσχα κρίσιμη διπλωματική ευκαιρία., αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN το οποίο σκιαγραφεί τις προθέσεις του Πούτiν στο ουκρανικό ζήτημα.

Όπως σημειώνει, για το Κρεμλίνο, η ίδια η πραγματοποίηση Συνόδου Κορυφής με τον πρόεδρο των ΗΠΑ αποτελεί σημαντική νίκη, ακυρώνοντας τη ρητορική περί διεθνούς απομόνωσης της Ρωσίας και επαναφέροντας τον Πούτιν στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής. Η επιλογή της Αλάσκας έχει και συμβολικό βάρος, καθώς ιστορικά ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία πριν πωληθεί στις ΗΠΑ το 1867, ενισχύοντας τα εθνικιστικά αφηγήματα στη Ρωσία.

Επισήμως, η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι το κύριο θέμα θα είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ προειδοποίησε για «σοβαρές συνέπειες» αν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει σε ειρήνη, μετά από συνομιλίες με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία σκοπεύει να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις, καθώς θεωρεί ότι διατηρεί πλεονέκτημα στο πεδίο των μαχών. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η θέση της για την Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη, περιλαμβάνοντας μακροχρόνιες απαιτήσεις όπως τον περιορισμό της επέκτασης του ΝΑΤΟ και την αμφισβήτηση της ουκρανικής κυριαρχίας.

Ο Τραμπ εμφανίζεται πιο θετικός σε λύση «γη έναντι ειρήνης», κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πούτιν να παρουσιάσει την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους ως εμπόδια στην ειρήνη και να μειώσει τη δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τη σύνοδο «άσκηση ακρόασης», μειώνοντας τις προσδοκίες για άμεση ειρηνευτική λύση. Αυτό εξυπηρετεί τον Πούτιν, που φέρεται να ζήτησε τη συνάντηση, πιθανόν για να αποτρέψει την επιβολή νέων αμερικανικών δασμών και κυρώσεων.

Στρατηγικά, ο Ρώσος πρόεδρος στοχεύει στην επαναφορά των σχέσεων με τις ΗΠΑ, αποσυνδέοντας τες από το ουκρανικό ζήτημα και διχάζοντας τους δυτικούς συμμάχους.

Στην ατζέντα φαίνεται να περιλαμβάνονται οικονομικές, τεχνολογικές και διαστημικές συνεργασίες, καθώς και ενεργειακά και υποδομές, με την παρουσία του Κίριλ Ντμίτριεφ να ενισχύει αυτή την κατεύθυνση.

Αν ο Πούτιν πετύχει, η Ουκρανία μπορεί να υποβαθμιστεί σε δευτερεύον θέμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με την προσοχή να στρέφεται σε διμερείς συμφωνίες μεγάλης κλίμακας.