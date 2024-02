Το θρίλερ με τη σορό του Ναβάλνι, οι συλλήψεις στη Ρωσία και η στάση του Πούτιν

Αντικρουόμενες παραμένουν οι συνθήκες του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι, καθώς οι ρωσικές Αρχές μπορεί να υποστηρίζουν ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης έφυγε από τη ζωή ξαφνικά στον «Πολικό Λύκο» στο Χαρπ της βόρειας Ρωσίας όπου κρατούνταν, αλλά το γεγονός ότι η σορός του αντιφρονούντα δεν έχει παραδοθεί ακόμα στην οικογένειά του, συσκοτίζει περισσότερο την όλη υπόθεση.

Οι δικηγόροι και η μητέρα του, που βρίσκονται στην περιοχή στη βόρεια Ρωσία, λένε ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν τη σορό και τονίζουν πως αυτοί που ευθύνονται για τον θάνατό του, προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Οι ρωσικές Αρχές ισχυρίζονται ότι θα χρειαστούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα χρόνο για να την παραδώσουν, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η ιστολογική εξέταση. Όμως ένας αξιωματούχος στη φυλακή όπου πέθανε, είπε στη μητέρα του ότι πέθανε από το σύνδρομο του αιφνίδιου θανάτου. Μέσα από όλα αυτά δημιουργούνται δύο υποθέσεις: Η μία είναι ότι πέθανε από φυσικά αίτια, αυτή που δεν αποδέχονται οι περισσότεροι. Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει ότι τον Ναβάλνι για κάποιο λόγο τον ήθελε ο Πούτιν νεκρό.

Οι καιροί ήταν ήδη σκοτεινοί για τη ρωσική αντιπολίτευση. Οι σημαντικότεροι ηγέτες της χώρας βρίσκονται είτε στην εξορία είτε στη φυλακή. Ο θάνατος του Ναβάλνι έκανε τους σκοτεινούς καιρούς ακόμα πιο σκοτεινούς. Και είναι πιθανό να αποθαρρύνει ακόμα περισσότερο τους αντιπάλους του Κρεμλίνου.

Οι ηγέτες της Δύσης επιμένουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να λογοδοτήσει και απαιτούν σοβαρές συνέπειες για το Κρεμλίνο.

Όπως τονίζει ο ανταποκριτής του BBC στη Μόσχα, Στιβ Ρόσενμπεργκ, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να δούμε ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές. Περισσότερες κυρώσεις ίσως; Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι η χώρα που έχει υποστεί τις περισσότερες διεθνείς κυρώσεις, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν για εγκλήματα πολέμου.

Αλλά για τους υποστηρικτές του Ναβάλνι το να αναλογιστούν τις πολιτικές συνέπειες του θανάτου του δεν αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πενθήσουν για τον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Με τις ρωσικές Αρχές να έχουν ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 300 συλλήψεις ατόμων που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις υπέρ του εκλιπόντα.

AP Photo/Michael Probst

Όπως επισημαίνει η δημοσιογράφος του BBC, ειδική στα θέματα Ανατολικής Ευρώπης, Σάρα Ρέινσφορντ, η οικογένεια και το περιβάλλον του Ναβάλνι δεν έχουν κανέναν λόγο να εμπιστεύονται το Κρεμλίνο.

Και μπορεί οι δικοί του άνθρωποι να γνωρίζουν επίσημα πλέον ότι ο Ναβάλνι πέθανε στη φυλακή, από «σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου», ωστόσο δεν έχουν ακόμα τις κατάλληλες απαντήσεις για την αιτία του θανάτου και δίνουν μάχη για να τους δοθεί η σορός του. Οι ρωσικές Αρχές άλλωστε τους ξεκαθάρισαν ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.

«Λένε ψέματα κάθε φορά για να μας μπερδεύουν και να καλύπτουν τα ίχνη τους», έγραψε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις.

Only an hour ago, the lawyers were informed that the investigation had been concluded and that something criminal had not been established.



They literally lie every time, driving us around in circles and covering their tracks.