Telegraph: Κομβόι με πυρηνικά από Ρωσία προς Ουκρανία

Μια ρωσική αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει εξοπλισμό για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Ρωσίας πυροδότησε φόβους ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να προετοιμάσει μια δοκιμή για να στείλει ένα «σήμα στη Δύση», σύμφωνα με την Telegraph.

⚡️ Nuclear weapons convoy spotted heading to Ukraine sparks fears Putin could be preparing test to send ‘signal to the West’ https://t.co/VQ0750jxMg

Ένα τρένο εντοπίστηκε στην κεντρική Ρωσία το Σαββατοκύριακο να κατευθύνεται προς την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία. Το φιλορωσικό κανάλι Telegram Rybar μοιράστηκε το βίντεο που δείχνει το κομβόι να μεταφέρει αναβαθμισμένα τεθωρακισμένα οχήματα και άλλο εξοπλισμό.

🇷🇺 Another railroad train with military equipment going to the front line by rail somewhere in central Russia. pic.twitter.com/3g3nWhTEtT