Telegraph: Δεν είναι βέβαιη η αυτοδυναμία της Λεπέν στο δεύτερο γύρο - Οι προβλέψεις

Ο δεύτερος γύρος αυτής της αστραπιαίας αναμέτρησης - στις 7 Ιουλίου - απέχει ακόμη πολύ από το να είναι ένας εκλογικός θρίαμβος για την ακροδεξιά, αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική Telegraph, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου της ψηφοφορίας στις βουλευτικές εκλογές της Γαλλίας ήταν ένα τεράστιο χαστούκι για τον Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως εξηγεί, όσον αφορά τις προβλέψεις για το εκλογικό αποτέλεσμα και να καταλάβει η Εθνική Συσπείρωση, την απόλυτη πλειοψηφία των 289 εδρών είναι παρακινδυνευμένες διότι:

Το κόμμα του Γάλλου προέδρου παραπαίει στην τρίτη θέση και το πολιτικό του στοίχημα - να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μετά την ήττα του στις ευρωεκλογές - φαίνεται τώρα ως μια απολύτως άστοχη πράξη.

Η αριστερή συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP) - ένα μείγμα σκληρών αριστερών, σοσιαλιστών, Πρασίνων και κομμουνιστών - τα πήγε επίσης πολύ καλά την Κυριακή.

Αν και Ιστορικά, οι περισσότεροι δεύτεροι γύροι των γαλλικών βουλευτικών εκλογών διεξάγονται μεταξύ δύο φιναλίστ, δηλαδή οποιουδήποτε υποψηφίου κερδίσει πάνω από το 12,5% των εγγεγραμμένων ψήφων, αυτή τη φορά θα υπάρξει ένας αριθμός ρεκόρ «τριγωνικών» τριπλών αναμετρήσεων στον δεύτερο γύρο, τουλάχιστον σε 243 από τις 577 εκλογικές περιφέρειες. Δηλαδή μάχες μεταξύ τριών υποψηφίων για τις μονοεδρικές. Αυτό που θα ακολουθήσει τώρα είναι ένα πολύπλοκο παιχνίδι με παζάρια και τακτική ψήφο.

Η απόσυρση υποψηφίων βουλευτών αναμένεται ότι θα συνεχιστεί ως στις 18:00 (19.00 ώρα Ελλάδας) σήμερα, όποτε είναι η τελευταία προθεσμία για την επικύρωση των υποψηφιοτήτων στο δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή.

🔴 Victory no certainty for Marine Le Pen as France faces second vote https://t.co/iyQyhwppb2